.
,

С доставкой на дом


0

Сегодня, 01:00
 Количество просмотров: 66
    

ДЮЦ «Перспектива» исполнилось 25 лет

Детско-юношеский центр «Перспектива» - это 17 клубов в разных районах города. С этого года в состав «Перспективы» вошёл новый молодёжный центр «Лифт» в 212 квартале. Ещё один подобный центр скоро появится в микрорайоне Цементный.

На днях «Перспектива» отмечала юбилей в ДК «Современник» большим концертом. А мы встретились с пятью из 70 педагогов и задали им три вопроса:

1. Охотно ли современные дети посещают кружки?

2. Для кого из ваших воспитанников ваше дело стало делом жизни?

3. Вам зарплаты хватает?

Виктория Викторовна ЧАСОВИТИНА,
методист, автор квест-комнат, ведущая дворовых праздников в образе известной бабушки Викторовны:

С доставкой на дом
С доставкой на дом
Виктория ЧАСОВИТИНА в жизни и в образе шутницы Викторовны.

1. Идут на личность. Есть педагоги, в которых дети просто влюбляются. Например, мы к юбилейному концерту оформляли фотозону с Ириной Михайловной ПРИВАЛОВОЙ, педагогом-прикладником из клуба «Алый парус». Пока мы устанавливали с ней в фойе Дворца огромные розы из гофрированной бумаги, которые она изготовила, к ней пять детей подошли, чтобы записаться в кружок, и столько же позвонили.

2. Дети, которые у меня раньше занимались, сейчас выросли, но до сих пор приходят мне помогать. Я создаю квест-комнаты в клубе «Мечта» с их помощью. Они и актеры там, и рабочие.

3. По этой причине я уходила из «Перспективы» в бизнес – в 90-е годы. Работала помощником руководителя, менеджером. И где бы я ни работала, всё время там организовывала праздники, вечеринки, выезды. На последнем месте работы мне сказали: иди уже занимайся своим делом профессионально. Так, пять лет назад вернулась в «Перспективу». Но всё равно продолжаю подрабатывать – проводить банкеты.

Татьяна Валентиновна ФИЛИППЕНКО,
руководитель вокальной студии The best в клубе «Центр» (14 мрн):

С доставкой на дом
Татьяна ФИЛИППЕНКО (справа) с Яной ВЕНЕДИКТОВОЙ исполняют песню «Ты моя».

1. Информация о нашей студии распространяется с помощью сарафанного радио – мы лауреаты многих международных конкурсов. Мои воспитанницы активно выступают в своих школах – и это лучшая реклама. Привлекают детей наши поездки по всей стране и даже за границу. Я даже не всех детей беру, проверяю музыкальный слух и ритмическую память. Если это есть, возьму даже в 15 лет.

Сейчас у меня 33 ребёнка от 7 до 17 лет, в основном подростки. Они и выбрали нашей студии иностранное звучное название.

2. Для Жени ГРЕБЕНЩИКОВОЙ. Она пришла ко мне в 11 лет. Сейчас учится в училище культуры на эстрадно-джазовом отделении. До меня она год училась в музыкальной школе по классу кларнета, не пела. Но так хотела! И пришла ко мне. В прошлом году она стала стипендиатом губернатора, в позапрошлом году была стипендиатом мэра – у неё огромное количество результатов и в Красноярске, и в Байкальске, и в Москве. Дальше она собирается в Гнесинку. Я уверена, что это станет её профессией.

3. Мне хватает. У меня высшая категория, 32 часа нагрузки. Хороший муж. Тут дело в приоритетах. Считаю, что главное, чтобы хватало на поездки с детьми и чтобы была возможность творить.

Альбина Владимировна КОЧЕТОВА,
педагог-прикладник клуба «Крылатый» (107 кв-л, дом 10):

С доставкой на дом
Альбина КОЧЕТОВА с детьми делает не просто поделки, но и декорации к спектаклям.

1. Очень охотно, если хорошую рекламу давать. Но удержатся дети, только если их заинтересовать. У нас семейная обстановка. В клубе «Крылатый» есть не только творческая лаборатория, но ещё и бутафорский цех при детском «Театральном коллективе свободных артистов» (режиссёр Гульнара КОЗЮК). Это большое дело, когда дети сами полностью готовят спектакль.

2. Во Дворце творчества Надежда Васильевна ЛЯХОВСКАЯ возглавляет отдел декоративно-прикладного творчества – это дочь моей подруги. Талант к творчеству в ней разглядела я и настояла, чтобы её отдали в художку.

3. Мне даже зарплаты в сочетании с пенсией не хватает. Выкручиваюсь - 15 лет сотрудничаю с иркутянами, которые изготавливают туеса из бересты, а я их расписываю.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА, фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Все новости категории

Спортивные новости
Шагнули выше
Разбились на пары
Наши парни в сборной
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
178, 179 кв-л.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Марихуана в гараже
Всех собрал
Леса горят
Все новости категории

Общество
АЙБОЛИТЫ
Мама Люба
В тройке победителей
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru