С доставкой на дом

ДЮЦ «Перспектива» исполнилось 25 лет

Виктория Викторовна ЧАСОВИТИНА,

методист, автор квест-комнат, ведущая дворовых праздников в образе известной бабушки Викторовны:

Татьяна Валентиновна ФИЛИППЕНКО,

руководитель вокальной студии The best в клубе «Центр» (14 мрн):

Альбина Владимировна КОЧЕТОВА,

педагог-прикладник клуба «Крылатый» (107 кв-л, дом 10):

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА, фото Николая СТЕРНИНА

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1. Идут на личность. Есть педагоги, в которых дети просто влюбляются. Например, мы к юбилейному концерту оформляли фотозону с Ириной Михайловной ПРИВАЛОВОЙ, педагогом-прикладником из клуба «Алый парус». Пока мы устанавливали с ней в фойе Дворца огромные розы из гофрированной бумаги, которые она изготовила, к ней пять детей подошли, чтобы записаться в кружок, и столько же позвонили.2. Дети, которые у меня раньше занимались, сейчас выросли, но до сих пор приходят мне помогать. Я создаю квест-комнаты в клубе «Мечта» с их помощью. Они и актеры там, и рабочие.3. По этой причине я уходила из «Перспективы» в бизнес – в 90-е годы. Работала помощником руководителя, менеджером. И где бы я ни работала, всё время там организовывала праздники, вечеринки, выезды. На последнем месте работы мне сказали: иди уже занимайся своим делом профессионально. Так, пять лет назад вернулась в «Перспективу». Но всё равно продолжаю подрабатывать – проводить банкеты.1. Информация о нашей студии распространяется с помощью сарафанного радио – мы лауреаты многих международных конкурсов. Мои воспитанницы активно выступают в своих школах – и это лучшая реклама. Привлекают детей наши поездки по всей стране и даже за границу. Я даже не всех детей беру, проверяю музыкальный слух и ритмическую память. Если это есть, возьму даже в 15 лет.Сейчас у меня 33 ребёнка от 7 до 17 лет, в основном подростки. Они и выбрали нашей студии иностранное звучное название.2. Для Жени ГРЕБЕНЩИКОВОЙ. Она пришла ко мне в 11 лет. Сейчас учится в училище культуры на эстрадно-джазовом отделении. До меня она год училась в музыкальной школе по классу кларнета, не пела. Но так хотела! И пришла ко мне. В прошлом году она стала стипендиатом губернатора, в позапрошлом году была стипендиатом мэра – у неё огромное количество результатов и в Красноярске, и в Байкальске, и в Москве. Дальше она собирается в Гнесинку. Я уверена, что это станет её профессией.3. Мне хватает. У меня высшая категория, 32 часа нагрузки. Хороший муж. Тут дело в приоритетах. Считаю, что главное, чтобы хватало на поездки с детьми и чтобы была возможность творить.1. Очень охотно, если хорошую рекламу давать. Но удержатся дети, только если их заинтересовать. У нас семейная обстановка. В клубе «Крылатый» есть не только творческая лаборатория, но ещё и бутафорский цех при детском «Театральном коллективе свободных артистов» (режиссёр Гульнара КОЗЮК). Это большое дело, когда дети сами полностью готовят спектакль.2. Во Дворце творчества Надежда Васильевна ЛЯХОВСКАЯ возглавляет отдел декоративно-прикладного творчества – это дочь моей подруги. Талант к творчеству в ней разглядела я и настояла, чтобы её отдали в художку.3. Мне даже зарплаты в сочетании с пенсией не хватает. Выкручиваюсь - 15 лет сотрудничаю с иркутянами, которые изготавливают туеса из бересты, а я их расписываю.