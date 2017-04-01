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В тройке победителей


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Сегодня, 04:51
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На днях сборная команда 10-го и 11-го МВД-классов школы №37 вернулась с победой из Туапсе, где на базе всероссийского детского центра «Орлёнок» прошёл всероссийский молодёжный образовательный форум «Мы – патриоты России».

В тройке победителей
Команда МВД-классов школы № 37 на площади города Туапсе готовится к торжественному прохождению строем.

Участие в форуме приняли команды из 12 регионов страны. В основном из специализированных образовательных учреждений: кадетские корпуса, школы-интернаты профильной военной направленности. И только ангарчане были из общеобразовательной школы, где дети в старших классах обучаются по профилю.

Форум проходил в напряжённой обстановке – некогда было вздохнуть. Зарница, сдача норм ГТО, лазертаг, патриотическая песня, смотр строевой подготовки, торжественный марш, флешмобы в честь приближающегося Дня Победы. Предсказать победителя было невозможно до последнего, несколько команд шли нос к носу. Ангарская команда одержала победу в конкурсах военно-патриотической песни, в военно-технической эстафете по стрельбе лазертаг, в соревнованиях по фотофристайлу и стала призёром в конкурсе региональных гостиных на английском языке и в олимпийской зарнице.

В итоге победителями стали три команды, в их числе и ангарская школа № 37. Все звёздные команды получили кубки имени Героев России, ангарчане – кубок Героя России, лётчика РФ Владимира ШАРПАТОВА.

Анастасия
ТЮЛЬПАНОВА,
фото Марины ПЕТУХОВОЙ

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