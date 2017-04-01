В тройке победителей

Анастасия

ТЮЛЬПАНОВА,

фото Марины ПЕТУХОВОЙ

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Участие в форуме приняли команды из 12 регионов страны. В основном из специализированных образовательных учреждений: кадетские корпуса, школы-интернаты профильной военной направленности. И только ангарчане были из общеобразовательной школы, где дети в старших классах обучаются по профилю.Форум проходил в напряжённой обстановке – некогда было вздохнуть. Зарница, сдача норм ГТО, лазертаг, патриотическая песня, смотр строевой подготовки, торжественный марш, флешмобы в честь приближающегося Дня Победы. Предсказать победителя было невозможно до последнего, несколько команд шли нос к носу. Ангарская команда одержала победу в конкурсах военно-патриотической песни, в военно-технической эстафете по стрельбе лазертаг, в соревнованиях по фотофристайлу и стала призёром в конкурсе региональных гостиных на английском языке и в олимпийской зарнице.В итоге победителями стали три команды, в их числе и ангарская школа № 37. Все звёздные команды получили кубки имени Героев России, ангарчане – кубок Героя России, лётчика РФ Владимира ШАРПАТОВА.