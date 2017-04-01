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Никогда не поздно!


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Сегодня, 04:27
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А вы знаете, что оптимизм – это заразно? Есть такие люди, которые настолько любят жизнь, что, общаясь с ними, невольно заряжаешься позитивом. И очень символично, когда такая замечательная инфекция исходит от врача-инфекциониста.

Никогда не поздно!
Светлана НАУМОВА с нашим подарком.

Наша 2000-я подписчица Светлана НАУМОВА, врач-инфекционист, заведующая отделением специалистов № 1 МАНО, говорит, что буквально на днях ей исполнилось 54 года. И наше приглашение прийти за призом стало для неё подарком к дню рожденья. Умеет человек везде радость находить!

- У меня двое уже взрослых детей, два замечательных сына: Андрей и Василий. Оба юристы. Старший служит в Морфлоте в Крыму, а младший, Василий, живёт в Ангарске. Он участковый, а его жена - следователь. Про Василия писали статью, когда он машину с нарушителем буквально вручную остановил. И в это же время Андрей прислал мне медаль «Участник военной операции в Сирии»! Так что я очень горжусь своими сыновьями, - говорит Светлана Наумова.

В Ангарск они приехали с мужем Анатолием Васильевичем Наумовым из Иркутска в 1988 году, тогда же и выписали нашу газету. Сейчас, к сожалению, Анатолий Васильевич умер. Но жизнь продолжается.

- У меня очень много увлечений, - рассказывает наша подписчица. - Люблю читать, особенно классику. Люблю учиться, считаю, что можно учиться всю жизнь, никогда не поздно это делать. Закончила магистратуру по юриспруденции, а ещё я переводчик с английского языка. Обожаю путешествовать. К сожалению, часто не хватает времени на это. Недавно приехала из Крыма. Андрей живёт в Севастополе, так он меня там везде провёз. Была в Балаклаве, понравился самый большой по протяженности район Севастополя - Инкерман, мыс Фиолент. Поднимались на гору Ай-Петри. Там, наверху, даже летом – зима. Мои родные тоскуют по зиме, поэтому приезжают навестить её, поиграть в снежки, слепить снежную бабу. Там есть источники, водопад. Много памятников, церквей и музеев. Да вообще весь полуостров - один сплошной музей. Там люди настроены очень благосклонно к России. Очень чисто. В общем, там так красиво, что я иногда думаю: наверное, Крым – это и есть рай на земле.

Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА

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