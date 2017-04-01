Никогда не поздно!



Наталья ОЖОГИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Наша 2000-я подписчица Светлана НАУМОВА, врач-инфекционист, заведующая отделением специалистов № 1 МАНО, говорит, что буквально на днях ей исполнилось 54 года. И наше приглашение прийти за призом стало для неё подарком к дню рожденья. Умеет человек везде радость находить!В Ангарск они приехали с мужем Анатолием Васильевичем Наумовым из Иркутска в 1988 году, тогда же и выписали нашу газету. Сейчас, к сожалению, Анатолий Васильевич умер. Но жизнь продолжается.- рассказывает наша подписчица. -