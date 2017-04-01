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АЙБОЛИТЫ


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Сегодня, 04:52
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Кого лечат ангарские ветеринары

19 апреля в ветеринарную клинику «Био+Вет» в 107 квартале принесли новорожденного бельчонка. Лысый, ещё слепой 2-недельный детёныш выпал из дупла, попал в пасть к собаке, и только после этого его увидели и принесли в клинику прохожие: «Возьмёте?» Отказать врачи не смогли.Сейчас малыш, размером с луковицу, живёт в коробке прямо в клинике, уже открыл глаза, а на ушах начали появляться кисточки.

АЙБОЛИТЫ
К тёплым рукам своей новой мамы бельчонок уже привык. А сначала трясся.

- Точно никто из нас не мог сказать, получится выходить новорождённого бельчонка или нет. Это всегда риск. Но кто не рискует, тот не ветеринар. Начали выхаживать. Так же, как и человеческого ребёнка: кормим каждые два часа, ночью в том числе. Спит он в тепле, днём играет. Повадки как у котёнка: переворачивается на спинку и начинает перебирать лапками, - ветеринарный врач с 7-летним стажем Екатерина ЛУКОВА признаётся, что пришлось перелопатить кучу литературы по ветеринарии и уходу за дикими животными, чтобы правильно ухаживать за малышом.

АЙБОЛИТЫ
Не спят ветеринары и ночью – кормить маленького Честера нужно каждые два часа.

Когда бельчонок, наконец, открыл глаза, первого, кого увидел, это Екатерину. Она держала его на руках и кормила молочной смесью из шприца. Девушка смеётся, что, наверное, малыш очень удивился, почему мама не покрыта шерстью. Дело у ветеринаров пошло - бельчонок быстро набирает в весе и всё больше начинает походить на своих взрослых сородичей – кисточки на ушах, пока с проплешинами но пушистый хвост.

- Конечно, я понимаю, что обратно в дикую природу мы не сможем его выпустить. Будет жить у нас в клинике. Как только подрастёт, мы ему оборудуем жилище – спальное и место для игр. Имя уже придумали – Честер, - делится Екатерина.

Историю про спасение бельчонка мы рассказываем вам не потому, что она просто милая. Сегодня, 29 апреля, ветеринары отмечают свой профессиональный праздник. А история эта как нельзя лучше показывает, что для того, чтобы лечить животных, одного образования недостаточно. Здесь призвание нужно. И сердце тоже.

АЙБОЛИТЫ
2-месячный вертлявый Гоша на руках у доктора мигом успокаивается. Он пришёл на прививку и плановый осмотр.

Ольга КНЯЗЕВА, фото Николая СТЕРНИНА

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