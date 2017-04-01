Кого лечат ангарские ветеринары

Ольга КНЯЗЕВА, фото Николая СТЕРНИНА

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- ветеринарный врач с 7-летним стажем Екатерина ЛУКОВА признаётся, что пришлось перелопатить кучу литературы по ветеринарии и уходу за дикими животными, чтобы правильно ухаживать за малышом.Когда бельчонок, наконец, открыл глаза, первого, кого увидел, это Екатерину. Она держала его на руках и кормила молочной смесью из шприца. Девушка смеётся, что, наверное, малыш очень удивился, почему мама не покрыта шерстью. Дело у ветеринаров пошло - бельчонок быстро набирает в весе и всё больше начинает походить на своих взрослых сородичей – кисточки на ушах, пока с проплешинами но пушистый хвост.- делится Екатерина.Историю про спасение бельчонка мы рассказываем вам не потому, что она просто милая. Сегодня, 29 апреля, ветеринары отмечают свой профессиональный праздник. А история эта как нельзя лучше показывает, что для того, чтобы лечить животных, одного образования недостаточно. Здесь призвание нужно. И сердце тоже.