Глава МЧС РФ Владимир Пучков встретился с жителями Бубновки

Как сообщил Владимир Пучков, по поручению Президента РФ жителям Иркутской области, которые пострадали в результате ЧС, окажут всю необходимую помощь и поддержку.- отметил министр. -Сергей Левченко рассказал о компенсации, которая будет выплачена жителям сгоревших домов, при этом дал поручение не ждать, пока будет собран пакет документов от всех жителей, а принимать их небольшими частями по мере готовности и издавать по каждой отдельное распоряжение, чтобы выплаты шли быстрее. С каждым жителем будет прорабатываться вопрос о дальнейшем обеспечении жильем, на сегодняшний день предлагается несколько вариантов.- сказал Владимир Пучков.В режиме селектора он заслушал отчеты ряда профильных региональных министров. Владимир Пучков предложил министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде взять на особый контроль все возникающие термоточки и своевременно реагировать на их появление, в том числе с привлечением сил МЧС. Обращаясь к министру социального развития, опеки и попечительства Владимиру Родионову, Владимир Пучков отметил:Глава МЧС и Губернатор Приангарья обратились к жителям с просьбой быть предельно осторожными при обращении с огнем. Невыполнение элементарных мер приводит к большим бедам, особенно учитывая погодные условия, которые отмечаются сейчас на территории региона.