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Глава МЧС РФ Владимир Пучков встретился с жителями Бубновки


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2 мая 2017
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Глава МЧС РФ Владимир Пучков встретился с жителями Бубновки

29 апреля глава федерального МЧС Владимир Пучков и Губернатор Сергей Левченко побывали на месте вчерашнего пожара в деревне Бубновка, пообщались с жителями, а также заслушали отчет региональных министров о том, какие меры по помощи людям уже предпринимаются.

Как сообщил Владимир Пучков, по поручению Президента РФ жителям Иркутской области, которые пострадали в результате ЧС, окажут всю необходимую помощь и поддержку.

- Во-первых, из федерального бюджета будет выплачена и материальная помощь, и компенсация за утрату имущества. Также тем, кто получил вред здоровью, будут дополнительные выплаты. Развернуты пункты временного размещения, и из резервного фонда Правительства также компенсируется пребывание людей в размере 250 рублей в сутки на питание и 250 рублей за проживание, - отметил министр. - Принимаются все необходимые меры по оценке состояния жилья после удара стихии, уже работает комиссия, которая подготовит предложения. В целом все те задачи, которые поставлены перед нами Президентом Российской Федерации, будут выполнены на самом высоком уровне, работают совместно все федеральные структуры: МЧС, министерство строительства, министерство финансов, и, конечно, мы тесно взаимодействуем с руководством Иркутский области, а также на уровне органов местного самоуправления.

Сергей Левченко рассказал о компенсации, которая будет выплачена жителям сгоревших домов, при этом дал поручение не ждать, пока будет собран пакет документов от всех жителей, а принимать их небольшими частями по мере готовности и издавать по каждой отдельное распоряжение, чтобы выплаты шли быстрее. С каждым жителем будет прорабатываться вопрос о дальнейшем обеспечении жильем, на сегодняшний день предлагается несколько вариантов.

- Я хотел бы поблагодарить Губернатора, глав муниципалитетов за то, что в сложнейшей ситуации они отреагировали оперативно, жителям была оказана помощь и поддержка. И граждане проявили мужество и самоотверженность. Главное – не допустили гибель людей. Все остальное будет восстановлено, - сказал Владимир Пучков.

В режиме селектора он заслушал отчеты ряда профильных региональных министров. Владимир Пучков предложил министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде взять на особый контроль все возникающие термоточки и своевременно реагировать на их появление, в том числе с привлечением сил МЧС. Обращаясь к министру социального развития, опеки и попечительства Владимиру Родионову, Владимир Пучков отметил:

- От вашей службы сейчас зависит очень многое. Специалисты должны постоянно находиться рядом с людьми, которые оказались в такой сложной ситуации, помогать с подготовкой документов, вплоть до помощи в написании заявлений. Кроме того, необходимо организовать детский летний отдых.

Глава МЧС и Губернатор Приангарья обратились к жителям с просьбой быть предельно осторожными при обращении с огнем. Невыполнение элементарных мер приводит к большим бедам, особенно учитывая погодные условия, которые отмечаются сейчас на территории региона.

irkobl.ru
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