С 1-ого мая открыта навигация

Отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Иркутской области обращается к гражданам, планирующим отдых на воде, с просьбой соблюдать правила безопасности: на маломерных судах находиться в спасательных жилетах и не оставлять детей вблизи водных объектов без присмотра.

Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области определяют не только сроки навигации, но и требования, предъявляемые к судоводителям.При проведении патрулирования сотрудники государственной инспекции по маломерным судам имеют право проверить наличие удостоверения на право управления маломерным судном, судовой билет, соответствие бортовых номеров, правильное нанесение их на судне, Необходимо отметить, что для каждого типа маломерного судна установлены свои требования к оснащению, но в целом они идентичны и направлены на обеспечение безопасности судоводителя и пассажиров. Ими нельзя пренебрегать! Так, на каждом маломерном судне должны быть индивидуальные средства безопасности - спасательные жилеты. Их количество должно соответствовать числу находящихся на борту людей, они должны быть на пассажирах в застегнутом виде. На маломерном моторном судне длиной до 6 метров должен быть спасательный линь, так называемый конец Александрова, длиной не менее 15 метров. На судне длиной более 12 метров должно быть уже два спасательных круга, огнетушитель и оборудование для откачки воды из трюма.Обязательно должны соблюдаться требования по оборудованию звукосигнальными устройствами, сигнальными огнями и навигационному оборудованию. Чем должно быть оснащено маломерное моторное судно, указано в судовом билете. Это своеобразная памятка, благодаря которой судоводитель укомплектовывает маломерное судно.Рекомендуемое дополнительное оборудование – аптечка для оказания первой медицинской помощи, ремонтный комплект, система связи.С 3 мая начинается прием экзаменов на право управления маломерным судном. С порядком прохождения аттестации, временем и местом ее проведения вы можете ознакомиться на сайте Главного управления по адресу