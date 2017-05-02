Школьники Бубновки, приступили к занятиям в Киренске

Большинство ребят переведены в школы районного центра, восемь человек – в школу села Кривошапкино, родители еще четверых детей пока не определились с выбором образовательной организации. Специалист также подчеркнула, что итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов школы поселка Бубновка должна пройти в штатном режиме.– отметила Светлана Гершпигель.Светлана Гершпигель также сообщила, что из 20 воспитанников детского сада поселка Бубновка восемь уже посещают дошкольные учреждения Киренска и Кривошапкино, родители восьми детей определяются с выбором дошкольной образовательной организации. Еще четверо детей продолжают оставаться с родителями в Бубновке.По информации начальника управления образования Киренского района Любови Стрелковой, работники школы и детского сада поселка Бубновка будут трудоустроены в образовательные организации района.В Бубновке проживали 92 ребенка, все дети, которые вывезены из поселка, прошли осмотр у врача педиатра. Как подчеркнул министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в каникулярное время все дети, по желанию родителей, будут направлены на отдых в оздоровительные учреждения центральной части региона.