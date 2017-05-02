Школьники Бубновки, приступили к занятиям в Киренске

Школьники сгоревшего 28 апреля поселка Бубновка продолжат обучение в образовательных организациях Киренска и Киренского района. По данным на 2 мая к занятиям приступили 32 ребенка из 46. Остальные начнут посещать уроки в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела дошкольного и общего образования министерства образования Иркутской области Светлана Гершпигель.
Большинство ребят переведены в школы районного центра, восемь человек – в школу села Кривошапкино, родители еще четверых детей пока не определились с выбором образовательной организации. Специалист также подчеркнула, что итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов школы поселка Бубновка должна пройти в штатном режиме.– В 9-ом и 11-ом классах школы поселка Бубновка обучалось четыре и три ребенка соответственно. Трое девятиклассников продолжают учебу в школе села Кривошапкино, один учащийся 9-ого класса и одиннадцатиклассники – в школах города Киренска. Пункт проведения экзамена, где проходит итоговая государственная аттестация выпускников школ Киренского района, расположен в городе Киренске и в период экзаменов будет работать в штатном режиме,
– отметила Светлана Гершпигель.
Светлана Гершпигель также сообщила, что из 20 воспитанников детского сада поселка Бубновка восемь уже посещают дошкольные учреждения Киренска и Кривошапкино, родители восьми детей определяются с выбором дошкольной образовательной организации. Еще четверо детей продолжают оставаться с родителями в Бубновке.
По информации начальника управления образования Киренского района Любови Стрелковой, работники школы и детского сада поселка Бубновка будут трудоустроены в образовательные организации района.
В Бубновке проживали 92 ребенка, все дети, которые вывезены из поселка, прошли осмотр у врача педиатра. Как подчеркнул министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в каникулярное время все дети, по желанию родителей, будут направлены на отдых в оздоровительные учреждения центральной части региона. irkobl.ru