Строевой смотр подразделений полиции Ангарска

На площади Ленина города нефтехимиков прошел открытый общегородской совместный инструктаж полицейских нарядов, заступающих на службу по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности. Кроме полицейских в построении участвовали сотрудники Росгвардии и работники частных охранных предприятий.В процессе инструктажа руководители служб проверили внешний вид личного состава, состояние служебных автомототранспортных средств, вещевого имущества, снаряжения, экипировку, соответствие служебных удостоверений и жетонов, готовность к несению службы. Кроме того, в ходе инструктажа полицейские продемонстрировали умение выполнять специальные приемы, которые используются при задержании правонарушителейВ ходе мероприятия начальник Управления МВД России по Ангарскому городскому округу полковник полиции Андрей Суслов вручили почётные грамоты и денежные премии, выделенные в рамках муниципальной программы профилактики правонарушений тем ангарчанам, которые оказали правоохранительным органам содействие в борьбе с преступностью.Среди награждённых были четверо 17-летних молодых людей, которые в декабре задержали подозреваемых в ограблении. Это учащиеся одиннадцатого класса Егор Подпругин, Станислав Сбитнев, Артем Ильюшкин и Олег Проскуренко. На территории школы в 15 микрорайоне они задержали троих подростков, которые пытались похитить наручные часы у 10-летнего школьника.В декабре прошлого года Кристина Кочоева и Анастасия Воложанина, выйдя вечером из школы после родительского собрания, услышали крики о помощи – в нескольких метрах от учебного заведения неизвестный избивал мужчину. Женщины поспешили на помощь пострадавшему, задержали злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.Той же зимой дворник Виктория Кашко, услышав детский крик в 94 квартале, поспешила на помощь. Она увидела, как несколько агрессивных бродячих собак окружила подростка, разорвали куртку мальчика и принялись кусать его за ноги. Смелая ангарчанка разогнала собак, оказала мальчику первую помощь и вызвала скорую.По словам Виктории, в тот момент она меньше всего думала о себе: - Ребенок находился в опасности, и медлить в этой ситуации было просто недопустимо. – сказала Виктория Кашко. - Никакого страха я не испытывала, надо было спасать человеческую жизнь.- отметил Андрей Суслов, вручая награды землякам. –Премии и благодарности получили также и народные дружинники, которыми на протяжение 2016 года в ходе патрулирования было задержано и доставлено в дежурные части полиции 655 правонарушителей, из них по подозрению в совершении преступлений – 435 человек.В заключение начальник УМВД напомнил сотрудникам о необходимости неукоснительного соблюдения конституционных прав граждан, законов Российской Федерации, вежливом отношении к жителям и гостям города. После этого полицейские отправились на маршруты патрулирования.