Лучший воспитатель России работает в Ангарске

Организатор конкурса – Общероссийская общественная организация «Воспитатели России». Участие в торжественной церемонии награждения приняли председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Баталина, руководитель Общероссийской общественной организации «Воспитатели России», заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова.За победу в шести основных конкурсных номинациях боролись более 600 специалистов системы дошкольного образования: воспитатели, педагогические работники и руководители дошкольных образовательных организаций из 75 субъектов Российской Федерации.Наряду с Яной Плеховой в тройку лидеров номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» вошли представительница Рязани Галина Храпова и воспитательница из Новочебоксарска (Чувашская Республика) Татьяна Шавикова.Яна Александровна Плехова в 1992 году окончила Ангарское педагогическое училище, в 2013 году – Иркутский государственный лингвистический университет. В 2016 году прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности воспитатель. Общий стаж работы воспитателем – 25 лет. С 2013 года работает в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 72» города Ангарска.