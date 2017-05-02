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Лучший воспитатель России работает в Ангарске


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Вчера, 13:34
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Лучший воспитатель России работает в Ангарске

Воспитатель детского сада присмотра и оздоровления № 72 Ангарского городского округа Иркутской области Яна Плехова стала победительницей II Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Представительница Приангарья удостоена диплома первой степени в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации». Награждение победителей прошло в Государственной Думе Российской Федерации.

Организатор конкурса – Общероссийская общественная организация «Воспитатели России». Участие в торжественной церемонии награждения приняли председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Баталина, руководитель Общероссийской общественной организации «Воспитатели России», заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова.

За победу в шести основных конкурсных номинациях боролись более 600 специалистов системы дошкольного образования: воспитатели, педагогические работники и руководители дошкольных образовательных организаций из 75 субъектов Российской Федерации.

Наряду с Яной Плеховой в тройку лидеров номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» вошли представительница Рязани Галина Храпова и воспитательница из Новочебоксарска (Чувашская Республика) Татьяна Шавикова.

Справка:
Яна Александровна Плехова в 1992 году окончила Ангарское педагогическое училище, в 2013 году – Иркутский государственный лингвистический университет. В 2016 году прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности воспитатель. Общий стаж работы воспитателем – 25 лет. С 2013 года работает в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 72» города Ангарска.

irkobl.ru
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