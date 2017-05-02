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Итоги конкурса «Почетная семья Иркутской области» 2017 года


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Вчера, 12:15
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Итоги конкурса «Почетная семья Иркутской области» 2017 года

Конкурсная комиссия подвела итоги ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», определив победителей и участников конкурса, занявших поощрительные места. Торжественное награждение семей-победителей пройдет 15 мая 2017 года в рамках проведения ежегодной областной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» в выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр».

Победителями конкурса стали в номинации «Молодая семья»: 1 место семья Алексея и Ирины Николаевых из Эхирит-Булгатского района, п. Усть-Ордынский; 2 место семья Александра и Александры Большихшапок из Саянска; 3 место семья Ивана и Анастасии Рак из Бодайбо. Поощрительные призы получили семья Андрея и Юлии Гороховых из поселка Мишелевка Усольского района и семья Павла и Анжелы Колесниковых из поселка Кутулик Аларского района.

В номинации «Многодетная семья» 1 место заняла семья Сергея и Татьяны Кантонист из поселка Залари, 2 место – семья Михаила и Анны Рыковых из села Еланцы Ольхонского района, 3 место – семья Игоря Сорокина и Соломиной Оксаны из Братска. Поощрительное место в этой номинации жюри присудило семье Алексея и Лидии Беляевских из села Казачья Боханского района и семья Олега и Марины Хархановых из села Бильчир Осинского района.

В номинации «Приемная семья» 1 место заняла семья Дмитрия Еликова и Маргариты Осечкиной из села Тургеневка Баяндаевского района,2 место – семья Сергея и Тамары Мурашовых из поселка Лермонтовский Куйтунского района, 3 место – семья Василия и Любови Бащечкиных села Масляногорск Зиминского района. Поощрительное место жюри присудило семье Александра и Татьяны Комаровых из деревни Кардой Братского района и семья Михаила и Валентины Ситниковых из Ангарска.

Напомним, ежегодный областной конкурс «Почетная семья Иркутской области» проводится с 1998 года министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области совместно с Областным советом женщин. Конкурс играет неоценимую роль в укреплении института семьи, возрождении лучших национальных семейных традиций, повышении внимания к общественной поддержке семьи. Определяются победители по трём номинациям: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Приёмная семья».

Областной конкурс проходил в два этапа: 1 этап – отборочные туры в муниципальных образованиях области. По их результатам документы направлялись на участие во втором туре; 2 этап – конкурсная комиссия отбирала и утверждала победителей по номинациям.

Победители конкурса получают денежные премии. Размер премий победителям конкурса составляет: в номинации «Многодетная семья» 1 место – 400 тыс. рублей, 2 место – 300 тыс. рублей, 3 место – 250 тыс. руб., поощрительное место – 100 тыс. руб.

В номинации «Приемная семья»: 1 место – 350 тыс. руб., 2 место – 250 тыс. руб., 3 место – 200 тыс. руб., поощрительное место – 50 тыс. руб. В номинации «Молодая семья»: 1 место – 300 тыс. руб., 2 место – 250 тыс. руб., 3 место – 200 тыс. руб., поощрительное место – 50 тыс. руб.

irkobl.ru
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