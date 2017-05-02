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День правовых знаний В Ангарске


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Вчера, 13:53
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День правовых знаний В Ангарске

В рамках программы правового всеобуча сотрудники УМВД России по Ангарскому городскому округу провели в школе № 40 День инспектора. В диалоге со школьниками приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних, инспектор ГИБДД и следователь.

Они напомнили юным ангарчанам о том, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой преступления и не утратить своё имущество, рассказали, что не следует разговаривать с незнакомцами, а на их просьбу дать телефон для срочного звонка, отвечать отказом.

Следователь Любовь Хеварухина разъяснила ребятам, как вести себя в случае хищения сотого телефона и что предпринять, если они нашли чужой гаджет.

- Его необходимо передать администрации школы, но ни в коем случае не нести домой или оставлять себе, поскольку в таких действиях уже усматривается состав преступления, а именно кражи, - сообщила ребятам старший лейтенант юстиции. - Ответственность за подобное деяние наступает с 14 лет. Однако хищение чужого имущества не останется безнаказанным и для более младших школьников - ребенок будет поставлен на учет, а родителям придется заплатить штраф. Все это в дальнейшем может неблагоприятно сказаться при его выборе места обучения и профессии.

Вместе с инспектором ГИБДД подростки вспомнили о том, как и где можно безопасно пересекать проезжую часть. Причём оказалось, что далеко не все учащиеся знают о том, как правильно переходить многополосную проезжую часть. У некоторых вызвало удивление и то, что у них, как у участников дорожного движения, есть не только права, но и обязанности, будь то велосипедист, пассажир автомашины или пешеход.

В ближайшее время подобные мероприятия сотрудники полиции намерены провести и в других школах города.

Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу
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