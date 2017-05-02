День правовых знаний В Ангарске

Они напомнили юным ангарчанам о том, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой преступления и не утратить своё имущество, рассказали, что не следует разговаривать с незнакомцами, а на их просьбу дать телефон для срочного звонка, отвечать отказом.Следователь Любовь Хеварухина разъяснила ребятам, как вести себя в случае хищения сотого телефона и что предпринять, если они нашли чужой гаджет., - сообщила ребятам старший лейтенант юстиции. -Вместе с инспектором ГИБДД подростки вспомнили о том, как и где можно безопасно пересекать проезжую часть. Причём оказалось, что далеко не все учащиеся знают о том, как правильно переходить многополосную проезжую часть. У некоторых вызвало удивление и то, что у них, как у участников дорожного движения, есть не только права, но и обязанности, будь то велосипедист, пассажир автомашины или пешеход.