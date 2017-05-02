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Спасибо и две тысячи


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Вчера, 12:13
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Четверых подростков, трёх хрупких женщин и народных дружинников в эту пятницу на площади Ленина награждали за помощь полиции. Во время открытого гарнизонного развода начальник ангарской полиции, кроме «большого спасибо», вручил смельчакам по две тысячи рублей.

Спасибо и две тысячи
На площади собрались все, кто будет охранять город в ближайшие сутки.
Фото Николая СТЕРНИНА


Такое количество полицейских в одном месте ангарские школьники Егор ПОДПРУГИН, Станислав СБИТНЕВ, Артём ИЛЬЮШКИН и Олег ПРОСКУРЕНКО видели, наверное, впервые. В декабре прошлого года старшеклассники самостоятельно задержали троих грабителей. Возле школы № 15 преступники пытались отобрать часы у 10-классника. Парни не просто остановили преступление, но ещё и задержали грабителей до приезда полиции. Кристина КОЧОЕВА и Анастасия ВОЛОЖАНИНА, возвращаясь со школьного собрания, задержали преступника, который избивал мужчину, удерживали его до приезда полиции. Виктория КАШКО, дворник в 94 квартале, метлой отогнала от ребёнка стаю диких, разъярённых собак.

От народных дружинников благодарности принимал председатель ангарского Союза десантников Вячеслав БЕЛЯЕВ. Вместе со своими коллегами по цеху он помогает полицейским патрулировать территорию. За год дружинникам удалось задержать и доставить в дежурные части 655 человек, 435 из них по подозрению в совершении преступления, 134 – за административные правонарушения и 38 несовершеннолетних за нарушение комендантского часа. Кстати, в отличие от казаков, которые тоже патрулируют город совместно с полицией, десантники помогают бесплатно.

Ольга КНЯЗЕВА
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