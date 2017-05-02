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Лучшая в России


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Вчера, 12:21
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Воспитательница из ангарского детского сада № 72 Яна ПЛЕХОВА (педагогический стаж 25 лет) была признана лучшей среди 600 воспитателей России, участвовавших во втором всероссийском конкурсе «Воспитатели России».

Лучшая в России
Лучший воспитатель России Яна ПЛЕХОВА (слева) и заместитель заведующей детского сада Юлия АСТАПЕНКО. В столице, в здании Государственной Думы РФ.

Интересно, что конкурс проходил в заочной форме. Надо было собрать, подготовить и грамотно оформить все документальные свидетельства профессионального мастерства ангарчанки, начиная с сертификатов профессионального мастерства, фотоотчетов с занятий, публикаций в журналах для педагогов, кончая личной программой по правому воспитанию дошкольников «Правознайка». Неоценимую помощь в подготовке к конкурсу Яне оказала заместитель заведующей по воспитательно-методической работе учреждения Юлия АСТАПЕНКО (педагогический стаж 10 лет).

Обоих педагогов пригласили на торжественное награждение в Государственную Думу РФ в Москву. Проезд был бесплатным, участие в конкурсе и экскурсия по зданию Думы тоже. За победу воспитательница получила 100 тысяч рублей.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Яны ПЛЕХОВОЙ
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