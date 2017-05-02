Лучшая в России



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Яны ПЛЕХОВОЙ

Интересно, что конкурс проходил в заочной форме. Надо было собрать, подготовить и грамотно оформить все документальные свидетельства профессионального мастерства ангарчанки, начиная с сертификатов профессионального мастерства, фотоотчетов с занятий, публикаций в журналах для педагогов, кончая личной программой по правому воспитанию дошкольников «Правознайка». Неоценимую помощь в подготовке к конкурсу Яне оказала заместитель заведующей по воспитательно-методической работе учреждения Юлия АСТАПЕНКО (педагогический стаж 10 лет).Обоих педагогов пригласили на торжественное награждение в Государственную Думу РФ в Москву. Проезд был бесплатным, участие в конкурсе и экскурсия по зданию Думы тоже. За победу воспитательница получила 100 тысяч рублей.