На манекенах

Как школьники становятся спасателями

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

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В жизни не бывает ничего случайного. Без нужного оборудования подготовить ребят сложно, на пальцах методику искусственного дыхания не объяснишь. А кабинет ОБЖ школы №39 - лучший в городе. Видели бы вы, какие тут тренажеры! К примеру, тренажер-младенец Гаврюша имитирует попадание инородного тела в дыхательные пути, плачет, задыхается, кашляет, у него синеет носогубный треугольник и бежит кровь (в пластмассовом теле загорается лампочка). Взрослые манекены рассчитаны на отработку остановки артериального кровотечения (Глаша) и реанимационные мероприятия (Гоша). Именно эти тренажеры использовались на олимпиаде, что очень облегчило школьникам выполнение заданий.- На олимпиаде каждый из участников должен был самостоятельно показать свои знания, меня рядом не было. Представьте, за 16 минут они должны выполнить 9 заданий! Спасти девушку с кровотечением (на манекене), реанимировать пострадавшего посредством искусственной вентиляции легких и непрямым массажем сердца, спасти младенца. А еще продемонстрировать навыки выживания в автономной среде, имитацию боевых действий с навыками владения гранатами, автоматами, обнаружения растяжек и т.д., - рассказывает Елена БОЖИДОМОВА, учитель ОБЖ высшей квалификационной категории школы № 39.Победителями олимпиады по ОБЖ также стали Татьяна БАЛДАКОВА из школы № 5 и Алёна АМЕЛИНА из лицея № 1.