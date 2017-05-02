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На манекенах


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Вчера, 13:22
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Как школьники становятся спасателями

На манекенах
Дома и стены помогают. Данил ЧЕМЕЗОВ (слева) и Александр ФИЛАТОВ (не добрал на олимпиаде всего 2 балла) демонстрируют на Глаше навыки спасения.
Фото Николая СТЕРНИНА


В Санкт-Петербурге прошел заключительный этап всероссийской олимпиады по ОБЖ, в которой приняли участие 200 школьников из 57 регионов. От Иркутской области ездили 8 человек (6 ангарчан), четверо стали призерами. Двое из них, Валерия БРИЧАГИНА и Данил ЧЕМЕЗОВ, учатся в школе №39 в профильных классах МЧС.

В жизни не бывает ничего случайного. Без нужного оборудования подготовить ребят сложно, на пальцах методику искусственного дыхания не объяснишь. А кабинет ОБЖ школы №39 - лучший в городе. Видели бы вы, какие тут тренажеры! К примеру, тренажер-младенец Гаврюша имитирует попадание инородного тела в дыхательные пути, плачет, задыхается, кашляет, у него синеет носогубный треугольник и бежит кровь (в пластмассовом теле загорается лампочка). Взрослые манекены рассчитаны на отработку остановки артериального кровотечения (Глаша) и реанимационные мероприятия (Гоша). Именно эти тренажеры использовались на олимпиаде, что очень облегчило школьникам выполнение заданий.

- На олимпиаде каждый из участников должен был самостоятельно показать свои знания, меня рядом не было. Представьте, за 16 минут они должны выполнить 9 заданий! Спасти девушку с кровотечением (на манекене), реанимировать пострадавшего посредством искусственной вентиляции легких и непрямым массажем сердца, спасти младенца. А еще продемонстрировать навыки выживания в автономной среде, имитацию боевых действий с навыками владения гранатами, автоматами, обнаружения растяжек и т.д., - рассказывает Елена БОЖИДОМОВА, учитель ОБЖ высшей квалификационной категории школы № 39.

Оксана ТИХАЯ


P.S. Победителями олимпиады по ОБЖ также стали Татьяна БАЛДАКОВА из школы № 5 и Алёна АМЕЛИНА из лицея № 1.

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