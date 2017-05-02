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Взлетать и приземляться


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Вчера, 13:33
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Известно, что лучший подарок для себя мы можем выбрать только сами. Народный цирк «Шари-Вари» в эти дни отмечает 25-летний юбилей. Сами себе они подарили надувную дорожку длиной 10 метров и стоимостью 156 тысяч рублей.

Взлетать и приземляться
Под купол Дворца взлетают Кристина ЮДТ, Никита ШУМАКОВ и Слава ПАРШИНЦЕВ.
Фото Николая СТЕРНИНА


Только для непосвящённых дорожка выглядит как гигантский матрац. Для профессионалов это необходимость и дополнительные возможности. Таких дорожек нет ни у одного коллектива в городе, а может, даже и в области.

Это своеобразный трамплин – взлететь можно выше, успеть почувствовать высоту и приземлиться мягче. Приобретение стало возможным благодаря победе юных артистов цирка «Шари-вари» на фестивале «Роснефть» зажигает звёзды» в декабре прошлого года. Матвей ЗОТОВ и Ксюша ХАРКОВЕЦ с номером «Полёт в волшебную страну» заняли первое место и выиграли 150 тысяч рублей. Четыре старшие девушки – Дарья АГАФОНЦЕВА, Елизавета МАРКОВА, Юля и Лена ШАКОВЫ – заняли 2 место с номером «Грани» и выиграли 100 тысяч рублей.

Выигрыш не целевой, но решение было принято однозначное: направить деньги на развитие коллектива, в частности, купить дорожку. Такое чудо заказывали в Санкт-Петербурге и долго ждали.

Народный цирк «Шари-Вари» - неоднократный победитель всероссийских фестивалей. Тесная связь с другими коллективами страны позволила руководителю цирка «Шари-Вари» Татьяне АНДРЕЕВОЙ сделать вывод: так, как работают наши ангарские цирки, никто больше не работает. То есть в стенах Дворцов культуры, гармонично вписываясь в спектакли, рок-оперы и детские сказки. …История этого народного цирка началась, когда в 11 лет девочка Таня из многодетной семьи пришла заниматься цирковым искусством в ДК «Энергетик». Представить, что цирк может стать профессией, Таня тогда не могла – в Иркутске циркового училища не было, ехать дальше возможности не было. И Татьяна Андреева выучилась на… повара. И только когда в 1992 году собиралась устроиться в ресторан «Гис», ей поступило предложение от директора ДК «Энергетик» Нэлли Васильевны АГАФОНОВОЙ подхватить родной цирк, оставшийся без руководителя. Именно с этого дня и прошло 25 лет. Таня уже давно дипломированный специалист – окончила академию культуры и искусства (ВСГАКИ) Улан-Удэ.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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