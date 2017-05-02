Любой каприз

Ангарск получил 80 миллионов на благоустройство дворовДворы, в которых жители сами не хотят ничего делать, денег не получат.
Фото Николая СТЕРНИНА
Поставить качели-карусели, спортивную площадку, озеленить двор, отремонтировать дорогу и даже расширить парковочный карман. Если раньше об этом можно было только мечтать, то сегодня ангарчане смело могут делать заказы, чего и где хотят. Деньги есть. Из федерального и областного бюджетов на эти цели выделено 80 миллионов рублей. Ещё 8 добавили из местной казны. На что они будут потрачены, выясняли наши корреспонденты.
Деньги выделены в рамках партийного проекта «единороссов» «Комфортная городская среда». Повезло не только нашему городу, участниками пилотного проекта стали ещё 12 городов региона. Согласно условиям проекта на дворы нужно потратить две трети от общей суммы, оставшуюся треть можно пустить на благоустройство общественных мест, муниципальных парков и скверов.
На Что?
Поскольку двор является общей собственностью жильцов, платить за его благоустройство и содержание обязаны именно собственники. Собственно поэтому дворы наши часто так плохо выглядят.
В прошлом году власти было взялись за ремонт межквартальных проездов. Самые глубокие ямы, которые не давали проехать даже «скорым» или пожарным, на скорую руку залатали аварийным ремонтом на 215 адресах. Качество его всем известно. Осталось ещё более 2 миллионов квадратных метров внутриквартальных проездов, которые нуждаются в срочном ремонте. На это и потратят большую часть нынешних миллионов. Еще на детские городки или спортивные универсальные площадки. В 2016 году в рамках реализации федерального, тоже партийного, проекта «Народные инициативы» удалось поставить 7 спортивных универсальных площадок. Нынче поставят еще. Также возможно озеленение двора, освещение, установка скамеек и урн.
Кому?
Одно из главных требований проекта – активное участие жителей. Дадут тем, кто привык не разгибать спину на общих субботниках.
Заявки оформляются либо на сайте проекта «Городская среда», либо в администрации. Кроме протоколов общего собрания, необходимы справки из ресурсоснабжающих организаций об отсутствии долгов. Всё, что установят и сделают, встанет на баланс собственникам.
Ольга КНЯЗЕВА
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