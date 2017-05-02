Любой каприз

Ангарск получил 80 миллионов на благоустройство дворов

Фото Николая СТЕРНИНА



На Что?

Кому?

Ольга КНЯЗЕВА

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Деньги выделены в рамках партийного проекта «единороссов» «Комфортная городская среда». Повезло не только нашему городу, участниками пилотного проекта стали ещё 12 городов региона. Согласно условиям проекта на дворы нужно потратить две трети от общей суммы, оставшуюся треть можно пустить на благоустройство общественных мест, муниципальных парков и скверов.Поскольку двор является общей собственностью жильцов, платить за его благоустройство и содержание обязаны именно собственники. Собственно поэтому дворы наши часто так плохо выглядят.В прошлом году власти было взялись за ремонт межквартальных проездов. Самые глубокие ямы, которые не давали проехать даже «скорым» или пожарным, на скорую руку залатали аварийным ремонтом на 215 адресах. Качество его всем известно. Осталось ещё более 2 миллионов квадратных метров внутриквартальных проездов, которые нуждаются в срочном ремонте. На это и потратят большую часть нынешних миллионов. Еще на детские городки или спортивные универсальные площадки. В 2016 году в рамках реализации федерального, тоже партийного, проекта «Народные инициативы» удалось поставить 7 спортивных универсальных площадок. Нынче поставят еще. Также возможно озеленение двора, освещение, установка скамеек и урн.Одно из главных требований проекта – активное участие жителей. Дадут тем, кто привык не разгибать спину на общих субботниках.Заявки оформляются либо на сайте проекта «Городская среда», либо в администрации. Кроме протоколов общего собрания, необходимы справки из ресурсоснабжающих организаций об отсутствии долгов. Всё, что установят и сделают, встанет на баланс собственникам.