Сами вырастим

Фото из архива редакции

Людмила РОССОВА

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На площади города они проходят уже 22 года, первую организовал клуб «Академия на грядках». Нынче председатель клуба Елена Сергеевна ЦЕЛЮТИНА размещала приезжающих с полседьмого утра, а в восьмом часу уже началась продажа. Предлагали рассаду также садоводы клубов «Надежда» и «Дачная жизнь». Приехали и иркутяне. Нина БУЛЯТКИНА из клуба декоративного садоводства «Радуга» привезла красоту неимоверную, у них там разводят голубые ели! Поймала себя на том, что долго стояла возле них, открыв рот. Иркутянка Людмила МЕЛЕНТЬЕВА привезла саженцы яблонь, в последние годы она выращивает большой ассортимент сортов в стланцевой форме.…Я приезжаю на эти встречи, где бы ни была, и за сорок километров тоже, рано, даже чуть свет, на попутках. Хочу встретиться с женщинами, которых давно люблю. Вместе учились в садовых клубах, обменивались корешками, вижу и знаю, как аккуратно и бережно работают они с растениями. К примеру, ветеран нефтехимической компании Лидия ШЕВЛЯКОВА цветы выращивает больше двадцати лет. Читала нам интересные лекции по цветоводству в ДК «Современник». Вряд ли в Ангарске найдётся другая такая богатая коллекция, как у нее.