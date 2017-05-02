Читают в оригинале!

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

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В прошлую среду был жаркий летний день. Гуляй не хочу! Парк за ДК «Нефтехимик» был полон народу, большинство как раз молодёжь. Но некоторые молодые люди пошли не в парк, а в библиотеку на площади Ленина, на заседание клуба читающей молодёжи «PROчтение».Заседание клуба проходит на втором этаже, в читальном зале, за круглым столом, с самоваром, чаем и сладостями. Проводят его главный библиотекарь читального зала Елена Анатольевна КАЗИНА и руководитель студии юных литераторов Дворца творчества детей и молодёжи Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА. Прийти туда и обсудить прочитанную книгу может любой молодой человек.Клуб придумала библиотекарь читального зала Ксения ШАЙХУДИНОВА год назад. С тех пор сформировался определённый костяк из семи человек. Больше всех – 15 человек – приходили, когда встреча была посвящена ДОСТОЕВСКОМУ.Мы познакомились. Александра АСТАПЕНКО, Александра СИДОРОВА, Татьяна АНДРОНЕНКО и Артур НАШИРБАНОВ – девятиклассники школы № 27. Алексей ФИЛИППОВ – педагог-психолог школы № 25, ему 32 года. Сергей КОЧНЕВ – мастер в АНХК, ему 31 год. Как видите, молодёжь – понятие растяжимое. Главное, что приводит в клуб, – любовь к чтению.Тема встречи в этот раз была «Литература эпохи Ренессанса». На наш взгляд, молодёжи должно быть скучно. Не тут-то было, они принесли с собой ШЕКСПИРА, «Божественную комедию» ДАНТЕ. Читали наизусть, делились впечатлениями, рассуждали.Мы провоцировали: