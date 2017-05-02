.
,

Читают в оригинале!


0

Вчера, 15:22
 Количество просмотров: 54
    

То, что одно поколение людей не понимает интересов и настроений следующего, конечно, не новость. Вот что подросткам интересно? Мы думали, бритые виски и тусовки, а оказалось, книги.

Читают в оригинале!

В прошлую среду был жаркий летний день. Гуляй не хочу! Парк за ДК «Нефтехимик» был полон народу, большинство как раз молодёжь. Но некоторые молодые люди пошли не в парк, а в библиотеку на площади Ленина, на заседание клуба читающей молодёжи «PROчтение».

Заседание клуба проходит на втором этаже, в читальном зале, за круглым столом, с самоваром, чаем и сладостями. Проводят его главный библиотекарь читального зала Елена Анатольевна КАЗИНА и руководитель студии юных литераторов Дворца творчества детей и молодёжи Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА. Прийти туда и обсудить прочитанную книгу может любой молодой человек.

Читают в оригинале!
Елена Анатольевна КАЗИНА, библиотекарь, и Саша АСТАПЕНКО, школьница, говорят о Шекспире.

Клуб придумала библиотекарь читального зала Ксения ШАЙХУДИНОВА год назад. С тех пор сформировался определённый костяк из семи человек. Больше всех – 15 человек – приходили, когда встреча была посвящена ДОСТОЕВСКОМУ.

Мы познакомились. Александра АСТАПЕНКО, Александра СИДОРОВА, Татьяна АНДРОНЕНКО и Артур НАШИРБАНОВ – девятиклассники школы № 27. Алексей ФИЛИППОВ – педагог-психолог школы № 25, ему 32 года. Сергей КОЧНЕВ – мастер в АНХК, ему 31 год. Как видите, молодёжь – понятие растяжимое. Главное, что приводит в клуб, – любовь к чтению.

Тема встречи в этот раз была «Литература эпохи Ренессанса». На наш взгляд, молодёжи должно быть скучно. Не тут-то было, они принесли с собой ШЕКСПИРА, «Божественную комедию» ДАНТЕ. Читали наизусть, делились впечатлениями, рассуждали.

Мы провоцировали:

- Почему гулять не идёте?

- Погулять можно будет и завтра, - серьёзно ответила Саша Астапенко, надевшая на встречу ободок из цветов, напоминающий образ девушек Ренессанса.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото автора

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Танцы на вокзале
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Все новости категории

Спортивные новости
В бой идут опять старики
Без нервотрёпки
Семь золотых и три серебряные награды по художественной гимнастике
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Фальшивка
Тело младенца обнаружили в канализационном коллекторе в Братске
Драчливый депутат с металлической трубой
Все новости категории

Общество
Курортный роман
Тройка, не больше
Вручную
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (57)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru