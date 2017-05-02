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Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Помните, в прошлом году, в середине августа, несколько суток шли проливные дожди? Тогда реки вышли из берегов, и сильным течением мост на «Орленке» снесло и прибило к берегу. Это стало неприятным сюрпризом для многих любителей маршрута выходного дня.Чуть ниже по течению опытные туристы спилили дерево и стали проходить через реку по бревну. Рядом перекинули еще одно бревно и протянули над ним канат. Народ боялся, но шел: не сидеть же на берегу несколько часов в ожидании электрички до Иркутска.До другого берега по временным переправам доходили не все. Кто-то срывался в бурную холодную воду. Предложение совместными усилиями построить новый мост поступило от ангарчан. 53-летний работник АНХК Юрий ЕВТУШОК кинул об этом клич на Интернет-форуме «Ангара» (популярный портал Иркутской области). Он рассказал нашей газете: