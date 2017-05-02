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Вчера, 16:55
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«Мечты сбываются». Так называется пешеходный мост через Олху, рядом с железнодорожным остановочным пунктом «Орленок». По нему проходит популярный туристический маршрут на Витязь и другие скальники Олхинского плато, куда ходят и школьники, и родители с маленькими детьми. Мост этот в августе прошлого года построили по инициативе ангарчан.

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Ангарский мост небольшой, но надёжный и симпатичный.
Фото автора


Помните, в прошлом году, в середине августа, несколько суток шли проливные дожди? Тогда реки вышли из берегов, и сильным течением мост на «Орленке» снесло и прибило к берегу. Это стало неприятным сюрпризом для многих любителей маршрута выходного дня.

Чуть ниже по течению опытные туристы спилили дерево и стали проходить через реку по бревну. Рядом перекинули еще одно бревно и протянули над ним канат. Народ боялся, но шел: не сидеть же на берегу несколько часов в ожидании электрички до Иркутска.

До другого берега по временным переправам доходили не все. Кто-то срывался в бурную холодную воду. Предложение совместными усилиями построить новый мост поступило от ангарчан. 53-летний работник АНХК Юрий ЕВТУШОК кинул об этом клич на Интернет-форуме «Ангара» (популярный портал Иркутской области). Он рассказал нашей газете:

- Идея это не моя, а Николая МОСКВИТИНА. Все началось несколько лет назад, когда в районе Соболиных озер смыло двух женщин, переходивших по бревну речку Бабха. Для того чтобы в том месте больше никто не погиб, мы и построили свой первый мост.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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