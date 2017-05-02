Тройка, не больше

Татьяна Петровна,

жительница 94 квартала:

Александр,

23 года отработал

на стройке:

Анатолий,

ветеран АНХК:

Людмила Ивановна,

с 1954 года в Ангарске:

Наталья Васильевна:

Народ слушала

Анастасия КУРМАЗОВА

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- Что за мода пошла строить какие-то скворечники около магазинов, на остановках? «Гефест» вообще не видно стало. У нас на остановке в 94 квартале 4 киоска, а ведь вокруг масса магазинов, где работники хотя бы имеют возможность руки помыть. Остановочный павильон убрали, вместо него поставили киоск с булками. Пассажирам нужны не булки, а крыша и лавочка! Возьмите остановку трамвая на «Иркутском» магазине – поставили просто лавку. Ни навеса, ни расписания!..- Когда слышу, сколько денег на дороги потрачено, аж злость берёт! Знаете, сколько тонна асфальта стоит? 2 тысячи рублей. Тонны хватает на 12 квадратных метров дороги. Вот и посчитайте, сколько на самом деле можно было бы дорог сделать на 150 миллионов.- Недавно довелось побывать на родном комбинате. Был в ужасе от состояния лесной полосы вокруг. Грязь, мусор, разросшиеся кусты, сломанные ветки. Заброшенность невероятная! Какой инвестор станет вкладываться в запущенный, разбитый, грязный город? Случись там пожар, никакая пожарная охрана не поможет. Раньше мы там всегда субботники проводили. Почему сейчас нет?- Перед выборами к нам даже в садоводство приезжали, обещали, что наведут порядок. Я когда-то работала в Бологое, мы строили там атомную станцию. Я тогда возмущалась, что там зимой в сапогах ходить неудобно, снег везде. Тогда в Ангарске все тротуары были вычищены, в санках ребёнка не провезёшь. А теперь что? Всю зиму ничего не убирают, зато баннеры висят: лучший город!- Город умирает, а у них всё отлично! У меня муж уже три месяца не может работу найти хоть сторожем. Работал в «Тепличном», всю бригаду уволили, а ведь некоторые там по 15 лет отработали. Сын тоже дома сидит - два месяца назад шёл из кафе домой, его побили, сломали рёбра. Теперь все на мою пенсию в 12 тысяч рублей живём.Но больше всего меня ситуация с ангарским трамваем беспокоит, я там 28 лет отработала. Болтов нет, чтобы вагоны ремонтировать, зато, рассказывают, новый директор задумал всех в одинаковую форму одеть. К чему эта пыль в глаза, если трамвай по 50 минут ждать надо?