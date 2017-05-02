.
,

Тройка, не больше


0

Вчера, 17:03
 Количество просмотров: 91
    

Читатели оценили работу администрации АГО
Тройка, не больше

Наши читатели с большим энтузиазмом откликнулись на предложение оценить работу местной администрации. Большинство звонивших в редакцию ставили не выше тройки. Заметим: люди видят, что реализуются разные масштабные проекты. Однако общее впечатление портят большая замусоренность и неухоженность от центра и до окраин.

Татьяна Петровна,
жительница 94 квартала:

- Что за мода пошла строить какие-то скворечники около магазинов, на остановках? «Гефест» вообще не видно стало. У нас на остановке в 94 квартале 4 киоска, а ведь вокруг масса магазинов, где работники хотя бы имеют возможность руки помыть. Остановочный павильон убрали, вместо него поставили киоск с булками. Пассажирам нужны не булки, а крыша и лавочка! Возьмите остановку трамвая на «Иркутском» магазине – поставили просто лавку. Ни навеса, ни расписания!..

Александр,
23 года отработал
на стройке:

- Когда слышу, сколько денег на дороги потрачено, аж злость берёт! Знаете, сколько тонна асфальта стоит? 2 тысячи рублей. Тонны хватает на 12 квадратных метров дороги. Вот и посчитайте, сколько на самом деле можно было бы дорог сделать на 150 миллионов.

Анатолий,
ветеран АНХК:

- Недавно довелось побывать на родном комбинате. Был в ужасе от состояния лесной полосы вокруг. Грязь, мусор, разросшиеся кусты, сломанные ветки. Заброшенность невероятная! Какой инвестор станет вкладываться в запущенный, разбитый, грязный город? Случись там пожар, никакая пожарная охрана не поможет. Раньше мы там всегда субботники проводили. Почему сейчас нет?

Людмила Ивановна,
с 1954 года в Ангарске:

- Перед выборами к нам даже в садоводство приезжали, обещали, что наведут порядок. Я когда-то работала в Бологое, мы строили там атомную станцию. Я тогда возмущалась, что там зимой в сапогах ходить неудобно, снег везде. Тогда в Ангарске все тротуары были вычищены, в санках ребёнка не провезёшь. А теперь что? Всю зиму ничего не убирают, зато баннеры висят: лучший город!

Наталья Васильевна:

- Город умирает, а у них всё отлично! У меня муж уже три месяца не может работу найти хоть сторожем. Работал в «Тепличном», всю бригаду уволили, а ведь некоторые там по 15 лет отработали. Сын тоже дома сидит - два месяца назад шёл из кафе домой, его побили, сломали рёбра. Теперь все на мою пенсию в 12 тысяч рублей живём.

Но больше всего меня ситуация с ангарским трамваем беспокоит, я там 28 лет отработала. Болтов нет, чтобы вагоны ремонтировать, зато, рассказывают, новый директор задумал всех в одинаковую форму одеть. К чему эта пыль в глаза, если трамвай по 50 минут ждать надо?

Народ слушала
Анастасия КУРМАЗОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Танцы на вокзале
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Все новости категории

Спортивные новости
В бой идут опять старики
Без нервотрёпки
Семь золотых и три серебряные награды по художественной гимнастике
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Фальшивка
Тело младенца обнаружили в канализационном коллекторе в Братске
Драчливый депутат с металлической трубой
Все новости категории

Общество
Курортный роман
Тройка, не больше
Вручную
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (57)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru