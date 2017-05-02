

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото из личного архива КЛИМОВЫХ-ДЕРГАЧЕВЫХ

Тамара Ивановна и Анатолий Егорович КЛИМОВЫ (родители Ирины) познакомились в парке строителей на танцах. Оба в 60-х годах прошлого века приехали в молодой строящийся Ангарск по комсомольским путевкам. Папа – из Ульяновской области, мама – с Украины. В прошлом году отметили золотую свадьбу.Ирину с мужем тоже свел счастливый случай. Она, работая товарным оператором на НПЗ, получила от АНХК путевку в Белокуриху. Там ее и настиг курортный роман, который длится 26 лет. Потеряв голову от любви, ангарчанка уволилась с хорошей работы и уехала к супругу в Кемеровскую область. Через пять лет вернулась в родной город. Ее не просто взяли на прежнее место работы, но и мужа туда же машинистом.Ирина, в молодости профессионально занимавшаяся конькобежным спортом, и сейчас, в 47 лет, занимает призовые места в цехе и на заводе в соревнованиях по легкой атлетике, настольному теннису и стрельбе. Пользоваться ружьем ее научил муж, любитель охоты. В Кемеровской области супруги из леса и козу привозили, и пушного зверя, и даже медведя!..Их дочь, уехав из Ангарска в Санкт-Петербург за высшим образованием, работает сейчас в северной столице инженером в единственной на всю страну лаборатории, где тестируют смартфоны.С тех пор Дергачевы на курорты не ездят, а практически все отпуска проводят в Санкт-Петербурге. Вот и осенью туда собираются. На свадьбу к дочери.А пока всей своей дружной семьей сходят в квест-комнату. Говорят, давно собирались. И вот свезло - мы подарили им сертификат на это популярное развлечение.