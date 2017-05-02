Лучшие из лучших

В этом году 56 офицеров в течение месяца ответственно готовились к этой почетной миссии – участию в Параде Победы и шествию по главным улицам Иркутска.- рассказал ответственный за подготовку парадного расчета начальник организационно-мобилизационного отдела Главного Управления МЧС России по Иркутской области Дмитрий Аникеев.Сотрудники регионального МЧС вместе с семьями встали сегодня и в строй «Бессмертного полка». По всей Иркутской области к этому знаменательному событию готовились, рассказывали подрастающему поколению героические истории, которые передаются из уст в уста в каждой семье.- поделилась своей историей сотрудница Главного Управления МЧС России по Иркутской области Людмила Кравченко.