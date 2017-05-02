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Лучшие из лучших


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Сегодня, 12:10
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Лучшие из лучших

9 мая в Иркутске торжественным маршем парадный расчет регионального МЧС прошел под знаменем Главного Управления МЧС России по Иркутской области, переданным спасателям как знак отличия начальником Сибирского регионального центра.

В этом году 56 офицеров в течение месяца ответственно готовились к этой почетной миссии – участию в Параде Победы и шествию по главным улицам Иркутска.

«Выбирали лучших из лучших. В ряды парадного расчета попали спасатели и офицеры, отмеченные за достойную службу, имеющие ведомственные награды и отличную строевую выправку. В нашей коробке - представители 6 династий пожарных, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны», - рассказал ответственный за подготовку парадного расчета начальник организационно-мобилизационного отдела Главного Управления МЧС России по Иркутской области Дмитрий Аникеев.

Сотрудники регионального МЧС вместе с семьями встали сегодня и в строй «Бессмертного полка». По всей Иркутской области к этому знаменательному событию готовились, рассказывали подрастающему поколению героические истории, которые передаются из уст в уста в каждой семье.

Лучшие из лучших

«Мой дед, младший лейтенант Михаил Дашкевич, командовал разведвзводом гвардейского стрелкового полка 2-го Прибалтийского фронта. Он очень мало рассказывал о войне, как и положено разведчику. Но я знаю, что не раз рискуя жизнью, выводил он свой взвод из тыла врага, по нескольку дней лежал в болоте, да так, что ноги примерзали, добывал важные сведения о расположении фашистских частей для своего полка. Уходя в разведку, каждый раз оставлял он все документы и фотографии и не знал, вернется ли живым. В разведку брали самых смелых, выносливых и только тех, кто добровольно готов был идти к врагу в тыл. Дедушка был дважды ранен, несмотря на это продолжал службу и после победы. Награжден медалью «За отвагу» и орденом «Красной звезды». Я горжусь им, его уже нет в живых, но сегодня он снова в строю со своими боевыми товарищами и командирами. Пока жива память – мы непобедимы», - поделилась своей историей сотрудница Главного Управления МЧС России по Иркутской области Людмила Кравченко.

38.mchs.gov.ru
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