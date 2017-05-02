Книжный фестиваль в Иркутске

Гости смогут посетить семь различных площадок. На них пройдут встречи с известными писателями, автограф-сессии, мастер-классы, лекции, круглые столы и спектакли. На ярмарке во время фестиваля можно будет приобрести книжные новинки.Первый фестиваль проходит второй раз в рамках программы"Пространство Библио-Сибирь", реализуемой Фондом Олега Дерипаски "Вольное Дело" в партнерстве с En+ Group и Ассоциацией "Межрегиональная федерация чтения" в Иркутской области и Республике Хакасия. Это мероприятие пройдёт при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области.