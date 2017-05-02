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Книжный фестиваль в Иркутске


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Сегодня, 14:33
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Гости смогут посетить семь различных площадок. На них пройдут встречи с известными писателями, автограф-сессии, мастер-классы, лекции, круглые столы и спектакли. На ярмарке во время фестиваля можно будет приобрести книжные новинки.

Первый фестиваль проходит второй раз в рамках программы
Книжный фестиваль в Иркутске
"Пространство Библио-Сибирь", реализуемой Фондом Олега Дерипаски "Вольное Дело" в партнерстве с En+ Group и Ассоциацией "Межрегиональная федерация чтения" в Иркутской области и Республике Хакасия. Это мероприятие пройдёт при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области.
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