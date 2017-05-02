Началась декада «Неформальная занятость населения»

– подчеркнула Наталья Воронцова.Министерством труда и занятости Иркутской области ведется активная работа по легализации трудовых отношений. В результате совместной деятельности с территориальными отделениями Пенсионного фонда РФ, фонда социального страхования, налоговой службы и других контрольных и надзорных органов в регионе за 2016 год легализованы трудовые отношения 47,5 тыс. человек.В рамках декады будет проводиться информационно-разъяснительная работа среди граждан и работодателей о необходимости соблюдения норм трудового законодательства Российской Федерации. Получить консультации можно будет также по телефонам «горячей линии» министерства труда и занятости Иркутской области: 89021772044 и 89501292059.