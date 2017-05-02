Началась декада «Неформальная занятость населения»

В Иркутской области с 10 по 20 мая 2017 года пройдет декада «Неформальная занятость населения». Мероприятия декады будут организованы на базе центров занятости населения Иркутской области. Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.– Трудовая деятельность граждан без оформления трудовых отношений, получение заработной платы «в конверте» являются не только нарушением законодательства, но в перспективе влечет за собой серьезные негативные последствия для самого работника. Прежде всего – это отсутствие социальных гарантий: право на достойную пенсию, отпуск, больничный, оплачиваемый отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, пособие в случае безработицы, а также выходное пособие при увольнении по сокращению штата,
– подчеркнула Наталья Воронцова.
Министерством труда и занятости Иркутской области ведется активная работа по легализации трудовых отношений. В результате совместной деятельности с территориальными отделениями Пенсионного фонда РФ, фонда социального страхования, налоговой службы и других контрольных и надзорных органов в регионе за 2016 год легализованы трудовые отношения 47,5 тыс. человек.
В рамках декады будет проводиться информационно-разъяснительная работа среди граждан и работодателей о необходимости соблюдения норм трудового законодательства Российской Федерации. Получить консультации можно будет также по телефонам «горячей линии» министерства труда и занятости Иркутской области: 89021772044 и 89501292059.irkobl.ru