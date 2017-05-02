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«Полицейский дядя Степа» из Ангарска


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Сегодня, 12:59
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«Полицейский дядя Степа» из Ангарска

Сотрудники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу и члены Общественного совета выбрали лучшие работы, которые представили жители города и района на конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа».

Конкурсная комиссия, в которую вошли сотрудники полиции и общественники, оценивала представленные работы в двух категориях: дети до 18 лет и взрослые мастера. Всего было представлено 18 работ, изготовленных в разных техниках. Самому юному участнику конкурса всего 4 года.

Жюри выбрало десять работ, которые отправились в Иркутск, чтобы побороться за победу на региональном уровне и получить путёвку на всероссийский этап благотворительной акции.

Лучшей работой в 1 группе – дети до 18 лет – признан «Дядя Стёпа», изготовленный дуэтом мастеров: девятилетним Владимиром Скрынченко и его мамой Ларисой Николаевной.

Безусловным победителем среди взрослых поделок – стала кукла инспектора ГИБДД, представленная участницей из Мегета Александрой Шиковой. Женщина проявила поразительное мастерство. Она не только сшила куклу, но продумала и изготовила все мельчайшие детали гардероба и экипировки инспектора дорожно-патрульной службы.

Участники первого этапа конкурса были приглашены в Управление МВД России по Ангарскому городскому округу, где состоялось поощрение. Все они получили благодарности за участие в акции и небольшие памятные подарки. Игрушки, не прошедшие в финальный этап конкурса, общественники передадут в дар ребятишкам, находящимся в детских государственных учреждениях.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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