«Полицейский дядя Степа» из Ангарска

Конкурсная комиссия, в которую вошли сотрудники полиции и общественники, оценивала представленные работы в двух категориях: дети до 18 лет и взрослые мастера. Всего было представлено 18 работ, изготовленных в разных техниках. Самому юному участнику конкурса всего 4 года.Жюри выбрало десять работ, которые отправились в Иркутск, чтобы побороться за победу на региональном уровне и получить путёвку на всероссийский этап благотворительной акции.Лучшей работой в 1 группе – дети до 18 лет – признан «Дядя Стёпа», изготовленный дуэтом мастеров:Безусловным победителем среди взрослых поделок – стала кукла инспектора ГИБДД, представленная участницейЖенщина проявила поразительное мастерство. Она не только сшила куклу, но продумала и изготовила все мельчайшие детали гардероба и экипировки инспектора дорожно-патрульной службы.Участники первого этапа конкурса были приглашены в Управление МВД России по Ангарскому городскому округу, где состоялось поощрение. Все они получили благодарности за участие в акции и небольшие памятные подарки. Игрушки, не прошедшие в финальный этап конкурса, общественники передадут в дар ребятишкам, находящимся в детских государственных учреждениях.