.
,

Первая и последняя


0

Сегодня, 13:31
 Количество просмотров: 48
    

Первая и последняя
Перед 9 мая в городе открылись две персональные выставки. «Приходите за счастьем» - приглашает в ДК «Энергетик» художественная выставка Татьяны САТОРНИК. А во Дворце ветеранов «Победа» посетителей удивит декоративно-прикладная выставка ветерана Великой Отечественной войны Надежды ТОГОВОЙ.

Эти разные выставки объединяет одно. Одна стала первой, а вторая – первой и последней для автора.

Первая и последняя
Запатентованный ангарчанкой Н.Тоговой материал из опилок очень крепкий.

42-летняя Татьяна Саторник – педагог дополнительного образования станции юных техников, которой по роду работы часто приходится участвовать в различных выставках городского и областного значения. 43 работы, представленные на суд зрителей (масло, акрил, холодный батик, гобелен), - результат последних двух-трех лет.

Первая и последняя
Картины тоже могут быть музыкой. Работа Т. Саторник.

- Я счастливый человек, потому что работаю с детьми, и это приносит мне кайф. Именно таким состоянием я решила поделиться со зрителями, пока не раздала, как обычно, работы родным и друзьям, - объясняет Татьяна. Работники ДК «Энергетик» говорят, что художница весьма критично относится к собственному творчеству, уговорить её выставиться было нелегко.

Татьяна использует разные техники, приемы и фактуры, причудливо соединяя реализм с импрессионизмом. А еще признаётся, что она фанатка украинской художницы Евгении ГАПЧИНСКОЙ, которая пишет в обманчивом жанре кажущейся лёгкости, детскости изображения. Отсыл к её творчеству предваряет серию работ, где карапузы примеряют фату («Я вырасту, и мы поженимся!») или дрессируют кукольных собачек («Дрессировщица»).

Оксана ТИХАЯ,
фото автора

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Я помню! Я горжусь! Служу России!
Танцы на вокзале
Все новости категории

Спортивные новости
Одиннадцать на ковре
Бенефис Ильина
За кубок Победы
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
С топором на родных
Погибли на месте
Будут сидеть!
Все новости категории

Общество
Прививка от фашизма
За роботов
В Китое построят школу
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (118)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru