Первая и последняя

Перед 9 мая в городе открылись две персональные выставки. «Приходите за счастьем» - приглашает в ДК «Энергетик» художественная выставка Татьяны САТОРНИК. А во Дворце ветеранов «Победа» посетителей удивит декоративно-прикладная выставка ветерана Великой Отечественной войны Надежды ТОГОВОЙ.
Эти разные выставки объединяет одно. Одна стала первой, а вторая – первой и последней для автора. Запатентованный ангарчанкой Н.Тоговой материал из опилок очень крепкий.
42-летняя Татьяна Саторник – педагог дополнительного образования станции юных техников, которой по роду работы часто приходится участвовать в различных выставках городского и областного значения. 43 работы, представленные на суд зрителей (масло, акрил, холодный батик, гобелен), - результат последних двух-трех лет.Картины тоже могут быть музыкой. Работа Т. Саторник.- Я счастливый человек, потому что работаю с детьми, и это приносит мне кайф. Именно таким состоянием я решила поделиться со зрителями, пока не раздала, как обычно, работы родным и друзьям,
- объясняет Татьяна. Работники ДК «Энергетик» говорят, что художница весьма критично относится к собственному творчеству, уговорить её выставиться было нелегко.
Татьяна использует разные техники, приемы и фактуры, причудливо соединяя реализм с импрессионизмом. А еще признаётся, что она фанатка украинской художницы Евгении ГАПЧИНСКОЙ, которая пишет в обманчивом жанре кажущейся лёгкости, детскости изображения. Отсыл к её творчеству предваряет серию работ, где карапузы примеряют фату («Я вырасту, и мы поженимся!») или дрессируют кукольных собачек («Дрессировщица»).
Оксана ТИХАЯ,
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