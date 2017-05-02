Первая и последняя



Оксана ТИХАЯ,

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Эти разные выставки объединяет одно. Одна стала первой, а вторая – первой и последней для автора.42-летняя Татьяна Саторник – педагог дополнительного образования станции юных техников, которой по роду работы часто приходится участвовать в различных выставках городского и областного значения. 43 работы, представленные на суд зрителей (масло, акрил, холодный батик, гобелен), - результат последних двух-трех лет.- объясняет Татьяна. Работники ДК «Энергетик» говорят, что художница весьма критично относится к собственному творчеству, уговорить её выставиться было нелегко.Татьяна использует разные техники, приемы и фактуры, причудливо соединяя реализм с импрессионизмом. А еще признаётся, что она фанатка украинской художницы Евгении ГАПЧИНСКОЙ, которая пишет в обманчивом жанре кажущейся лёгкости, детскости изображения. Отсыл к её творчеству предваряет серию работ, где карапузы примеряют фату («Я вырасту, и мы поженимся!») или дрессируют кукольных собачек («Дрессировщица»).