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На грудь!


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Сегодня, 16:13
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Во Дворце ветеранов «Победа» открылась выставка, на которой представлены копии орденов высшего командного состава СССР и значки, которые в СССР носил каждый.

На грудь!

На грудь!
В коллекции Михаила КУЛИГИНА 8 тысяч значков. В стеклянной витрине Дворца ветеранов «Победа» уместилась только 1 тысяча.

Часть своей коллекции землякам решил показать художник Михаил КУЛИГИН. 50-летний коллекционер больше 20 лет собирает значки. Он рассказал нашей газете:

- Все началось с вывески, которую я, будучи художником АУСа, делал для АГТА. Мне дали значок выпускника вуза. Меня зацепило! Начал искать значки других учебных заведений. У меня было и суворовское училище, и даже поповская семинария. Потом расширил круг и заинтересовался всей наградной системой. У меня есть знаки отличия разных кадетских корпусов, кафедр МВД, юриспруденции. Редкая вещь: награда «За содействие торговой палате». Есть и военные награды, но только копии: орден Кутузова всех степеней, ордена Суворова, Нахимова, Ушакова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского, муляж ордена Победы. Несколько редких экспонатов мне для выставки дал Александр ШКАБЫРЕВ. Считаю, по этим наградам можно школьникам рассказывать историю войны и всего нашего государства.

Для выставки Михаилу Кулигину выделили одну стеклянную витрину. В ней, помимо воинских знаков отличия, поместились и значки, выпущенные в советское время к 1 и 9 Мая. Большинство когда-то перед праздниками продавалось во всех киосках Союзпечати. Но есть и эксклюзивные варианты, которые выпускались ограниченным тиражом и выдавались только москвичам, шагающим в первомайской колонне.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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