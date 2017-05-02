

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Часть своей коллекции землякам решил показать художник Михаил КУЛИГИН. 50-летний коллекционер больше 20 лет собирает значки. Он рассказал нашей газете:Для выставки Михаилу Кулигину выделили одну стеклянную витрину. В ней, помимо воинских знаков отличия, поместились и значки, выпущенные в советское время к 1 и 9 Мая. Большинство когда-то перед праздниками продавалось во всех киосках Союзпечати. Но есть и эксклюзивные варианты, которые выпускались ограниченным тиражом и выдавались только москвичам, шагающим в первомайской колонне.