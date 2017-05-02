Проба смычка

Фото Николая СТЕРНИНА



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Шоу «Лучше всех» прошло в ДК «Нефтехимик». Юные музыканты из школ искусств города солировали в губернаторском симфоническом оркестре (главный дирижёр Илмар ЛАПИНЬШ).Выступали лучшие - лауреаты, победители, стипендиаты различных музыкальных конкурсов. Например, 13-летняя Алина ЧЕМЕЗОВА, лауреат различных международных фестивалей. С 2,5 лет Алина играет на скрипке в ансамбле «Вдохновение» музыкальной школы № 2, у своей бабушки Натальи Геннадьевны КИСЕЛЁВОЙ. Несмотря на 10-летний опыт и любовь к музыке, с первой репетиции с оркестром Алина вернулась расстроенной. Настолько сложно оказалось играть не с одним концертмейстером, как привыкла, а в составе настоящего большого оркестра. Но, как известно, капля камень точит. Спустя несколько репетиций Алина влилась. Она сыграла ВИВАЛЬДИ «Времена года. Весна».Всего в этот день девять учеников школ искусств города возрастом от 13 до 17 лет сыграли с губернаторским оркестром.