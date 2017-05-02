.
,

Проба смычка


0

Сегодня, 16:19
 Количество просмотров: 41
    

Талантливых детей можно увидеть не только на Первом канале в студии Максима ГАЛКИНА. Всё начинается на местах – в городах и посёлках, с большого труда детей, их родителей и педагогов.

Проба смычка
13-летняя Алина ЧЕМЕЗОВА (в центре), скрипачка ансамбля «Вдохновение» ДШИ № 2, впервые солирует губернаторскому оркестру. Дирижёр Максим КАЧАЛОВ.
Фото Николая СТЕРНИНА


Шоу «Лучше всех» прошло в ДК «Нефтехимик». Юные музыканты из школ искусств города солировали в губернаторском симфоническом оркестре (главный дирижёр Илмар ЛАПИНЬШ).

Выступали лучшие - лауреаты, победители, стипендиаты различных музыкальных конкурсов. Например, 13-летняя Алина ЧЕМЕЗОВА, лауреат различных международных фестивалей. С 2,5 лет Алина играет на скрипке в ансамбле «Вдохновение» музыкальной школы № 2, у своей бабушки Натальи Геннадьевны КИСЕЛЁВОЙ. Несмотря на 10-летний опыт и любовь к музыке, с первой репетиции с оркестром Алина вернулась расстроенной. Настолько сложно оказалось играть не с одним концертмейстером, как привыкла, а в составе настоящего большого оркестра. Но, как известно, капля камень точит. Спустя несколько репетиций Алина влилась. Она сыграла ВИВАЛЬДИ «Времена года. Весна».

Всего в этот день девять учеников школ искусств города возрастом от 13 до 17 лет сыграли с губернаторским оркестром.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Я помню! Я горжусь! Служу России!
Танцы на вокзале
Все новости категории

Спортивные новости
Одиннадцать на ковре
Бенефис Ильина
За кубок Победы
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
С топором на родных
Погибли на месте
Будут сидеть!
Все новости категории

Общество
Прививка от фашизма
За роботов
В Китое построят школу
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (118)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru