Проба смычка

Талантливых детей можно увидеть не только на Первом канале в студии Максима ГАЛКИНА. Всё начинается на местах – в городах и посёлках, с большого труда детей, их родителей и педагогов.13-летняя Алина ЧЕМЕЗОВА (в центре), скрипачка ансамбля «Вдохновение» ДШИ № 2, впервые солирует губернаторскому оркестру. Дирижёр Максим КАЧАЛОВ.
Фото Николая СТЕРНИНА
Шоу «Лучше всех» прошло в ДК «Нефтехимик». Юные музыканты из школ искусств города солировали в губернаторском симфоническом оркестре (главный дирижёр Илмар ЛАПИНЬШ).
Выступали лучшие - лауреаты, победители, стипендиаты различных музыкальных конкурсов. Например, 13-летняя Алина ЧЕМЕЗОВА, лауреат различных международных фестивалей. С 2,5 лет Алина играет на скрипке в ансамбле «Вдохновение» музыкальной школы № 2, у своей бабушки Натальи Геннадьевны КИСЕЛЁВОЙ. Несмотря на 10-летний опыт и любовь к музыке, с первой репетиции с оркестром Алина вернулась расстроенной. Настолько сложно оказалось играть не с одним концертмейстером, как привыкла, а в составе настоящего большого оркестра. Но, как известно, капля камень точит. Спустя несколько репетиций Алина влилась. Она сыграла ВИВАЛЬДИ «Времена года. Весна».
Всего в этот день девять учеников школ искусств города возрастом от 13 до 17 лет сыграли с губернаторским оркестром.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА