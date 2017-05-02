Мы не одни

Наталья ОЖОГИНА,

фото Николая СТЕРНИНА,

Ильи КИСЕЛЕВА, Натальи ХУЛУГУРОВОЙ

и Светланы ЗЛОБИНОЙ

В Ангарске в этом году в шествии «Бессмертного полка» участвовали, по разным оценкам, от 5 до 8 тысяч человек. В Иркутске – около 50 тысяч человек. В Москве – более 850 тысяч человек. Бесконечная человеческая река несла портреты своих погибших родных целых шесть километров по центру столицы. Они шли часами. Сквозь дождь. Шли и пели военные песни…Есть в этом что-то правильное. Когда люди идут не как у нас в городе: небольшой отрезок пути от «Саян» и до конца площади Ленина, а идут километры. За это время они успевают подружиться, поговорить с попутчиками. Понять, что на самом деле наш народ реально на подсознательном уровне ощущает своё единство.Мы, конечно, в нашем ангарском «Бессмертном полку» тоже успеваем друг с другом поговорить, времени для этого предостаточно. От начала парада до момента, когда полк выходит на площадь, проходит не менее часа.За это время я успела узнать, какие военные песни знают ангарчане. Что на войне ценились больше не ордена, а медали «За отвагу». Что, оказывается, люди посылают в Питер портреты своих ветеранов и за 800 рублей получают в посылке тот самый питерский штандарт, с которым ходит Ленинградский полк, один из самых больших в стране (в этом году он собрал около 700 тысяч человек). А ещё я увидела, что, оказывается, если у вас не сохранилось фотографии погибшего родственника, вместо него можно на штандарте разместить информацию о своём деде, красную звезду или любой другой патриотичный знак. Так что отсутствие фото не повод не ходить на парад.Момент, когда полк идёт по площади, он действительно какой-то нереальный. Это какая-то ходячая молитва, которая словно витала в воздухе ещё со времён войны, а потом её уловил и воплотил в жизнь томский журналист.Полк идёт, кажется, что он идёт бесконечно долго, и ветераны на трибунах печально и торжественно машут плывущим мимо портретам. Некоторые из ветеранов такие старенькие, что, глядя на них, понимаешь: они уже больше не здесь, они уже большей частью там… И они видят, кому машут. Видят этот призрачный полк, который идёт с нами в рядах по площади… И я прямо чувствую, что мы в этом полку по этой земле идём не одни. С нами они – небесное воинство нашей страны.И мой племянник Мишка КОЛЕСНИКОВ, отвоевавший на этот раз себе право пронести портрет нашего деда Ивана Алексеевича ОЖОГИНА, держит его высоко над головой. Ему с высоты своих 11 лет очень важно, чтобы деда было видно издалека.И люди, которые встречали колонну, опять хлопали, медленно, как метроном. Они тоже показывали всему миру, что они помнят. Думаю, в следующем году в «Бессмертном полку» прибудет. Потому что до кого-то ещё обязательно дойдёт: если не он, то кто сохранит эту память?Всего в стране в «Бессмертном полку» прошли 8 миллионов человек. Вечером, глядя по телевизору на бесконечные шеренги полка в наших двух столицах, я поняла, какой смысл наши люди вкладывают в эту акцию. Это не только акция памяти. Не только дань нашим погибшим родным. Это и наш мирный, спокойный ответ на бряцание оружием, которое сейчас раздаётся в мире. На бесконечные попытки переписать историю. На бесконечное очернение русских. Пока мирный.А вы как хотели? Добро должно быть с кулаками.