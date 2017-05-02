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Мы не одни


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Сегодня, 18:11
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Каждый год утром 9 мая мы собираемся на парад, чтобы пройти с дедом в «Бессмертном полку». И каждый год мы видим, как растёт этот полк. Здесь, в этом мире, среди живых, ветеранов становится все меньше. Зато всё больше становится людей, которые выходят в День Победы на эту акцию. Чтобы показать себе, погибшему деду и всему миру: мы помним. Мы помним всё. И передадим эту память дальше по генетической цепочке.

Мы не одни
В нынешнем году, по разным оценкам, в шествии участвовали от 5 до 8 тысяч человек.

В Ангарске в этом году в шествии «Бессмертного полка» участвовали, по разным оценкам, от 5 до 8 тысяч человек. В Иркутске – около 50 тысяч человек. В Москве – более 850 тысяч человек. Бесконечная человеческая река несла портреты своих погибших родных целых шесть километров по центру столицы. Они шли часами. Сквозь дождь. Шли и пели военные песни…

Есть в этом что-то правильное. Когда люди идут не как у нас в городе: небольшой отрезок пути от «Саян» и до конца площади Ленина, а идут километры. За это время они успевают подружиться, поговорить с попутчиками. Понять, что на самом деле наш народ реально на подсознательном уровне ощущает своё единство.

Мы не одни
В этот день наши ветераны были с нами.

Мы, конечно, в нашем ангарском «Бессмертном полку» тоже успеваем друг с другом поговорить, времени для этого предостаточно. От начала парада до момента, когда полк выходит на площадь, проходит не менее часа.

За это время я успела узнать, какие военные песни знают ангарчане. Что на войне ценились больше не ордена, а медали «За отвагу». Что, оказывается, люди посылают в Питер портреты своих ветеранов и за 800 рублей получают в посылке тот самый питерский штандарт, с которым ходит Ленинградский полк, один из самых больших в стране (в этом году он собрал около 700 тысяч человек). А ещё я увидела, что, оказывается, если у вас не сохранилось фотографии погибшего родственника, вместо него можно на штандарте разместить информацию о своём деде, красную звезду или любой другой патриотичный знак. Так что отсутствие фото не повод не ходить на парад.

Мы не одни
«Бессмертный полк» в Одинске собрал весь посёлок.

Момент, когда полк идёт по площади, он действительно какой-то нереальный. Это какая-то ходячая молитва, которая словно витала в воздухе ещё со времён войны, а потом её уловил и воплотил в жизнь томский журналист.

Полк идёт, кажется, что он идёт бесконечно долго, и ветераны на трибунах печально и торжественно машут плывущим мимо портретам. Некоторые из ветеранов такие старенькие, что, глядя на них, понимаешь: они уже больше не здесь, они уже большей частью там… И они видят, кому машут. Видят этот призрачный полк, который идёт с нами в рядах по площади… И я прямо чувствую, что мы в этом полку по этой земле идём не одни. С нами они – небесное воинство нашей страны.

И мой племянник Мишка КОЛЕСНИКОВ, отвоевавший на этот раз себе право пронести портрет нашего деда Ивана Алексеевича ОЖОГИНА, держит его высоко над головой. Ему с высоты своих 11 лет очень важно, чтобы деда было видно издалека.

Мы не одни
«Бессмертный полк» в г. Виго (Испания), где сейчас живёт корреспондент нашей газеты Светлана ЗЛОБИНА, на следующий май планирует выйти из помещения на улицу.

И люди, которые встречали колонну, опять хлопали, медленно, как метроном. Они тоже показывали всему миру, что они помнят. Думаю, в следующем году в «Бессмертном полку» прибудет. Потому что до кого-то ещё обязательно дойдёт: если не он, то кто сохранит эту память?

Всего в стране в «Бессмертном полку» прошли 8 миллионов человек. Вечером, глядя по телевизору на бесконечные шеренги полка в наших двух столицах, я поняла, какой смысл наши люди вкладывают в эту акцию. Это не только акция памяти. Не только дань нашим погибшим родным. Это и наш мирный, спокойный ответ на бряцание оружием, которое сейчас раздаётся в мире. На бесконечные попытки переписать историю. На бесконечное очернение русских. Пока мирный.

А вы как хотели? Добро должно быть с кулаками.

Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА,
Ильи КИСЕЛЕВА, Натальи ХУЛУГУРОВОЙ
и Светланы ЗЛОБИНОЙ
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