Если нет детей

Тех, кто видел войну своими глазами, участвовал в ней или трудился в тылу, с каждым годом становится всё меньше. Через несколько лет рассказывать будет уже некому. Но есть и другая проблема – некому слушать. Приливы патриотизма случаются у всех только в канун 9 Мая. Сейчас Екатерина Семёновна смеётся, что муж у неё есть благодаря «Жигулям». Потом все подружки завидовали: и замужем, и при новом авто.
Фото Николая СТЕРНИНА
В центре социального обслуживания «Веста» числится 69 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 56 тружеников тыла, 2 узника концлагерей и 11 участников войны. Ещё недавно было 12. Все они одинокие. Максимум к кому-то приезжают родственники, чтобы убрать в квартире. Из постоянных гостей только социальные работники. Их в «Весте» 58. На каждом по 1-2 ветерана. Приходят два раза в неделю – купить продукты, оплатить счета за коммунальные услуги, сбегать в аптеку.
Маленькая двухкомнатная квартирка в старой части города. Скромный ремонт, на стенах много фотографий. На диване сидят растерянные супруги БРАГИНЫ, они оба ветераны. 92-летняя Екатерина Семёновна – труженик тыла, 91-летний Виктор Иннокентьевич – участник войны. Как обычно, каждый год, в начале мая, у супругов много гостей – просыпаются чиновники, большие руководители больших предприятий, бизнесмены.- Они сегодня у меня с 6 утра на ногах. Так переживали! Достали все свои медали, места себе не находили, как будут гостей встречать,
- делится с нашей газетой Татьяна, социальный работник.
В этом году Брагины отметили 70 лет совместной жизни. Познакомились в Чите в 1947 году. Как и многие в то время, на танцах. - Он служил ещё тогда, а я в часть приехала вольнонаёмной. Второй день – танцплощадка. Я только захожу, а он подлетает, кричит: Катя, давай танцевать! Я испугалась – откуда имя знает?! А он: учились вместе, вспоминай. Я всю голову сломала, думала. Оказалось, соврал. Но танец у меня-таки вырвал,
- муж уже практически не слышит, поэтому всё рассказывает Екатерина Семёновна.
Во время танца солдатик похвастался, что он шофёр первой категории. Екатерина, естественно, особо не разбиралась в этих категориях, подумала, что раз первая, значит, самая лучшая. Значит, хороший муж наклёвывается, надо брать. - Я потом у ребят спросила, что значит первая категория, они ответили, что это значит самая низкая, начинающий. Опять обманул меня! Ну ничего, месяц подружили, это в январе было. А 23 февраля он пошёл провожать меня до дома, зашёл в гости, так и остался на 70 лет. Это сейчас молодые поцеловались, значит, сразу в постель надо. Мы нет, мы до себя не допускали.
Ольга КНЯЗЕВА
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