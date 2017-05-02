Если нет детей

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

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В центре социального обслуживания «Веста» числится 69 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 56 тружеников тыла, 2 узника концлагерей и 11 участников войны. Ещё недавно было 12. Все они одинокие. Максимум к кому-то приезжают родственники, чтобы убрать в квартире. Из постоянных гостей только социальные работники. Их в «Весте» 58. На каждом по 1-2 ветерана. Приходят два раза в неделю – купить продукты, оплатить счета за коммунальные услуги, сбегать в аптеку.Маленькая двухкомнатная квартирка в старой части города. Скромный ремонт, на стенах много фотографий. На диване сидят растерянные супруги БРАГИНЫ, они оба ветераны. 92-летняя Екатерина Семёновна – труженик тыла, 91-летний Виктор Иннокентьевич – участник войны. Как обычно, каждый год, в начале мая, у супругов много гостей – просыпаются чиновники, большие руководители больших предприятий, бизнесмены.- делится с нашей газетой Татьяна, социальный работник.В этом году Брагины отметили 70 лет совместной жизни. Познакомились в Чите в 1947 году. Как и многие в то время, на танцах.- муж уже практически не слышит, поэтому всё рассказывает Екатерина Семёновна.Во время танца солдатик похвастался, что он шофёр первой категории. Екатерина, естественно, особо не разбиралась в этих категориях, подумала, что раз первая, значит, самая лучшая. Значит, хороший муж наклёвывается, надо брать.