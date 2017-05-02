В Китое построят школу

Полина ГРАФОВА

В Китое уже есть школа. Кстати, не самая плохая и старая, находится в хорошем состоянии. Но, как пояснили нашей газете в управлении образования, дело в размерах – она просто не может вместить всех китойских ребят. Да и строилась как малокомплектная – маленькие кабинеты для занятий, узкие коридоры. Сейчас там учится 729 детей, 195 из них дошкольники (они сидят в другом здании). Чтобы не мешать друг другу, ученики приходят заниматься в две смены.Новое здание школы, как указано в документах к муниципальной закупке, будет трёхэтажным и состоять из восьми блоков. Внутри предполагается лифт. На территории школы будут находиться гараж и собственная трансформаторная подстанция.