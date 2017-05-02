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В Китое построят школу


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Сегодня, 19:03
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В микрорайоне Китой появится новая школа. Электронный аукцион на строительство учреждения объявлен на сайте государственных закупок. Стоимость муниципального контракта – 703 миллиона рублей. Кто будет строить школу и получит из бюджета почти миллиард рублей, станет ясно уже в конце мая.

В Китое уже есть школа. Кстати, не самая плохая и старая, находится в хорошем состоянии. Но, как пояснили нашей газете в управлении образования, дело в размерах – она просто не может вместить всех китойских ребят. Да и строилась как малокомплектная – маленькие кабинеты для занятий, узкие коридоры. Сейчас там учится 729 детей, 195 из них дошкольники (они сидят в другом здании). Чтобы не мешать друг другу, ученики приходят заниматься в две смены.

Новое здание школы, как указано в документах к муниципальной закупке, будет трёхэтажным и состоять из восьми блоков. Внутри предполагается лифт. На территории школы будут находиться гараж и собственная трансформаторная подстанция.

Полина ГРАФОВА
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