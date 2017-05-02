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За роботов


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Сегодня, 19:06
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Ангарская школа № 40 (директор Любовь СМОЛЬНИЦКАЯ) победила во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее образовательное учреждение».

За роботов
Директор школы № 40 Любовь СМОЛЬНИЦКАЯ (слева) и её заместитель Ирина БУРЖАТОВА в Москве с дважды Героем Советского Союза лётчиком-космонавтом Борисом ВОЛЫНОВЫМ.

В рамках форума проходил конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта. 2245 учителей со всей страны отправляли на конкурс свои методические разработки. Из них 200 прошли в финал. В их числе оказалась программа факультативного курса «Этноэкология» Ирины БУРЖАТОВОЙ, учителя истории и обществознания школы № 40, замдиректора по учебно-воспитательной работе.

Напомним, школа № 40 с 2012 года является муниципальным ресурсным центром по робототехнике. Собирать роботов здесь учат уже с пяти лет. Это основная «фишка» школы, которая и стала козырем для победы.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото И.Ц. БУРЖАТОВОЙ
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