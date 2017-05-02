За роботов

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото И.Ц. БУРЖАТОВОЙ

В рамках форума проходил конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта. 2245 учителей со всей страны отправляли на конкурс свои методические разработки. Из них 200 прошли в финал. В их числе оказалась программа факультативного курса «Этноэкология» Ирины БУРЖАТОВОЙ, учителя истории и обществознания школы № 40, замдиректора по учебно-воспитательной работе.Напомним, школа № 40 с 2012 года является муниципальным ресурсным центром по робототехнике. Собирать роботов здесь учат уже с пяти лет. Это основная «фишка» школы, которая и стала козырем для победы.