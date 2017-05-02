Прививка от фашизма

2500-м подписчиком нашей газеты стал 92-летний ветеран Петр Сидорович ХОРУНЖИЙ. Несмотря на возраст, он сам пришёл в редакцию газеты за призом.
Петр Сидорович - узник фашистских концлагерей, активист общества «Тихие зори», в которое входят такие же, как и он, дети, прошедшие немецкие лагеря. Безжалостное время вносит свои коррективы, численность членов «Тихих зорь» тает буквально на глазах. Однако нашего героя время не берет. Его часто можно видеть в школах, на газетных полосах. На его пиджаке - медали и красный треугольный «винкель». Такие нашивки эсэсовцы вешали на полосатые робы заключенных, подчеркивая особенную опасность узников из СССР.- Воевать мы, может быть, и не могли, но ненавидеть фашизм нас научили на всю жизнь,
- говорит наш ветеран.
С 1941 по1945 год Петр вместе с другими детьми работал на третий рейх в каменоноломнях при концлагере. Пробовал бежать. Его ловили, били и снова гнали на работу. В конце войны семь тысяч узников посадили на лайнер и повезли по Балтийскому морю. Как оказалось, на смерть. По дороге корабль разбомбили, до берега добралось лишь 425 бывших обитателей концлагеря.
После войны Пётр Сидорович работал главным инженером межрайонного агрохимцентра в городе Приморск Запорожской области. В Ангарск приехал в 1986 году.
Игорь КАРИН, Наталья ОЖОГИНА,
фото из архива П.С. ХОРУНЖЕГО
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