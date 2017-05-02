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Бесплатно на лечение в Москву


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Вчера, 22:59
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Каждый ангарчанин, у кого имеются проблемы со здоровьем, знает, как бывает непросто получить необходимое лечение в стационаре. После закрытия больницы на Гагарина плановой госпитализации порой приходится ждать больше двух недель. Между тем у россиян есть возможность лечиться по полису ОМС в стационарах Москвы. Бесплатно.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» гарантирует пациентам с полисом ОМС выбор города, медицинской организации, врача-специалиста. И этот закон начал работать. 40 столичных клиник готовы оказывать квалифицированную медицинскую помощь больным из любого региона России. И есть волонтеры, бесплатно помогающие иногородним жителям выбрать больницу и согласовать сроки госпитализации. Для удобства граждан РФ создана горячая линия помощи в получении плановой госпитализации иногородних пациентов «Столица здоровья». Они круглосуточно консультируют по телефону 8 (495) 587-70-88 и рассматривают заявки, оставленные на официальном сайте www.столицаздоровья.рф.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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