Бесплатно на лечение в Москву



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» гарантирует пациентам с полисом ОМС выбор города, медицинской организации, врача-специалиста. И этот закон начал работать. 40 столичных клиник готовы оказывать квалифицированную медицинскую помощь больным из любого региона России. И есть волонтеры, бесплатно помогающие иногородним жителям выбрать больницу и согласовать сроки госпитализации. Для удобства граждан РФ создана горячая линия помощи в получении плановой госпитализации иногородних пациентов «Столица здоровья». Они круглосуточно консультируют по телефону 8 (495) 587-70-88 и рассматривают заявки, оставленные на официальном сайте www.столицаздоровья.рф.