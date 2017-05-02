Ушла из жизни МЕЩЕРЯКОВА Полина Васильевна

Администрация,

педколлектив

школы № 40

В далёких 50-х она окончила университет на Дальнем Востоке. Приехала в Сибирь. Начала учительствовать в теперь несуществующей 12-й школе в восьмом районе. Тогда близилось завершение строительства школы-новостройки №40 в 10-м микрорайоне. У городских властей не было сомнений, кого назначить её руководителем, – Мещерякову!К открытию школы – это было в 1972 году – заявление с просьбой принять детей на обучение подали 1300 родителей. Не отказывала никому.Полина Васильевна очень любила детей – разных, не всегда послушных. А в благодарность по всему микрорайону раздавалось в ее адрес ставшее уже легендарным: «Наша мать!»Необычайно удивительна она была в общении с коллегами! Её зажигательному оптимизму, энергии, неукротимой жажде деятельности всегда можно было позавидовать. Она самозабвенно работала и влекла к этому окружающих. На праздничных обедах не было певуньи ярче и голосистее.…Двадцать девять лет П.В. Мещерякова оставалась верным и неизменным капитаном корабля под названием «Школа № 40». Здесь все её помнят, хранят благодарность и очень соболезнуют родным, близким, бывшим коллегам и учащимся по поводу безвременной кончины УЧИТЕЛЯ.