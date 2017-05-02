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Все в Ангарск!


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Вчера, 23:29
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Наша 3000-я подписчица Зинаида Петровна БОЙКО – седьмой ребенок в семье. Ее старшая сестра из Краснодарского края, где не было работы, уехала в строящийся Ангарск в 1948 году. Постепенно перетянула из южной деревни в Сибирь всю семью. Зинаида Петровна с мужем присоединилась к родственникам в 1957 году.

Все в Ангарск!
Зинаида Петровна БОЙКО (на снимке – крайняя справа) с сестрами. Крайняя слева – Зоя Петровна ДАРЕНСКИХ, которая 60 лет прожила в Ангарске и много лет была директором «Сибирячки». Сейчас живет в Москве у дочери.

- Мы жили в седьмом районе в юртах, которые были разделены на четыре части, - вспоминает наша подписчица. – Двоим комнаты и маленькой кухни вполне хватало. Но у нас родились двое детей. Стало тесно. Родители мужа, которые оставались на Кубани, постоянно звали нас вернуться. И мы поддались на их уговоры, о чем быстро пожалели. 1 сентября 1961 года уехали из Ангарска, а 7 ноября всех жителей седьмого района переселили в один дом в 85 квартале, а юрты снесли.

Дочь Зинаиды Петровны Людмила после окончания школы приехала в Ангарск к родственникам. Поступила в Иркутский госуниверситет на биолого-почвенный факультет. И к родителям в Краснодарский край приезжала только в отпуск. Похоронив в 2013 году отца, Людмила решила маму переселить поближе к себе. В деревне, расположенной у подножия Кавказских гор, не было врача, в помощи которого пожилая женщина нуждалась. Специализированное лечебное учреждение находится только в краевом центре.

Второй раз ангарчанкой Зинаида Бойко стала в мае 2014 года. Сразу подписалась на нашу газету. За три года и здоровье подправила, и приз от нашей газеты выиграла. Мы ей подарили сертификат на 1000 рублей в отделы элитных сортов кофе и чая, которые находятся в ТД «Гефест» и «Силуэт». Будет чем угостить внучек, которые живут с ней в одном квартале и часто забегают к бабушке в гости.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото из личного архива Зинаиды БОЙКО
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