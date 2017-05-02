Все в Ангарск!

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото из личного архива Зинаиды БОЙКО

Дочь Зинаиды Петровны Людмила после окончания школы приехала в Ангарск к родственникам. Поступила в Иркутский госуниверситет на биолого-почвенный факультет. И к родителям в Краснодарский край приезжала только в отпуск. Похоронив в 2013 году отца, Людмила решила маму переселить поближе к себе. В деревне, расположенной у подножия Кавказских гор, не было врача, в помощи которого пожилая женщина нуждалась. Специализированное лечебное учреждение находится только в краевом центре.Второй раз ангарчанкой Зинаида Бойко стала в мае 2014 года. Сразу подписалась на нашу газету. За три года и здоровье подправила, и приз от нашей газеты выиграла. Мы ей подарили сертификат на 1000 рублей в отделы элитных сортов кофе и чая, которые находятся в ТД «Гефест» и «Силуэт». Будет чем угостить внучек, которые живут с ней в одном квартале и часто забегают к бабушке в гости.