ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Как ангарчане возили ветеранов

Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

В череде этих мероприятий было бы несправедливо умолчать об еще одной благотворительной акции, прошедшей в эти дни. «Народное такси ветеранам» - та самая инициатива снизу, которой можно по праву гордиться. Так всегда бывает, когда идея рождается и идёт от души, по зову сердца, а не по плану или разнарядке. И хоть придумали «Народное такси» не у нас в Ангарске, значение этой акции трудно переоценить.Казалось бы, что тут особенного: забери ветерана из дома на личном автомобиле 9 мая, отвези его к месту празднования и обратно. Но ведь люди тратят на это свой выходной день. Когда большинство горожан гуляют, выезжают на шашлыки. Поэтому координаторы проекта особо отмечают, что три года назад и сейчас на их призыв активно откликнулись ребята из молодежного автомобильного сообщества в соцсети «ВК» «AUTO ANGARSK».Создатель сообщества и организатор благотворительной акции 25-летний Евгений КЕНТИЧНО рассказал нашей газете, что у них была похожая идея. Но организовать всё самим не получилось из-за отсутствия списков, адресов участников войны и тружеников тыла. С этим помогла координатор и культурный организатор ДК «Нефтехимик» Ольга БИЛЕЦКАЯ.- говорит Ольга.