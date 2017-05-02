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ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА


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Вчера, 23:43
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Как ангарчане возили ветеранов

Отшумел, отгремел салютом День великой Победы. С апреля в городе проходили различные мероприятия для ветеранов. Соцработники, волонтеры, учащиеся убирали их квартиры. Органы власти и советы ветеранов приглашали на торжественные вечера и чаепития. Предприниматели дарили продуктовые наборы, делали хорошие скидки на стрижку, ремонт бытовой техники, протезирование зубов, диагностику зрения и прочее…

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
В этом году перед 9 мая оставалось в живых всего 152 участника Великой Отечественной войны. Время идёт. Нужно успевать благодарить их при жизни.

В череде этих мероприятий было бы несправедливо умолчать об еще одной благотворительной акции, прошедшей в эти дни. «Народное такси ветеранам» - та самая инициатива снизу, которой можно по праву гордиться. Так всегда бывает, когда идея рождается и идёт от души, по зову сердца, а не по плану или разнарядке. И хоть придумали «Народное такси» не у нас в Ангарске, значение этой акции трудно переоценить.

Казалось бы, что тут особенного: забери ветерана из дома на личном автомобиле 9 мая, отвези его к месту празднования и обратно. Но ведь люди тратят на это свой выходной день. Когда большинство горожан гуляют, выезжают на шашлыки. Поэтому координаторы проекта особо отмечают, что три года назад и сейчас на их призыв активно откликнулись ребята из молодежного автомобильного сообщества в соцсети «ВК» «AUTO ANGARSK».

Создатель сообщества и организатор благотворительной акции 25-летний Евгений КЕНТИЧНО рассказал нашей газете, что у них была похожая идея. Но организовать всё самим не получилось из-за отсутствия списков, адресов участников войны и тружеников тыла. С этим помогла координатор и культурный организатор ДК «Нефтехимик» Ольга БИЛЕЦКАЯ.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Участники акции «Народное такси» доставили на площадь Ленина к параду Победы почти сотню ветеранов.

- Многие из ребят участвуют в акции «Народное такси» третий год. Это внимательные, заботливые молодые люди, которые не просто довезут, а выведут ветерана из машины, помогут подняться домой. Те удивляются, спрашивают, сколько это стоит. Не верят, что все это бесплатно. Очень трогательно! - говорит Ольга.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА

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