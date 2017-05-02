.
,

Флэш-моб на 80-летие Иркутской области


0

Сегодня, 11:22
 Количество просмотров: 20
    

Флэш-моб на 80-летие Иркутской области

Флэш-моб, посвященный 80-летию Иркутской области, состоялся 14 мая на набережной Ангары в столицы региона возле памятника Александру III. В акции приняли участие несколько десятков иркутян.

19 мая в московском парке имени Горького пройдет праздничное мероприятие «С юбилеем, область Иркутская!», посвященное открытию Дней Приангарья в столице России. На протяжении всего дня в парке будут звучать выступления творческих коллективов из Иркутской области, в которых примут участие около 350 артистов. На территории парка будут расположены выставка декоративно-прикладного искусства «Земля Иркутская. Сибирь мастеровая» и планшетная фотовыставка «Иркутской области – 80». Основная сцена будет находиться возле центрального фонтана. Трансляция выступлений будет проецироваться на большие светодиодные экраны. Между выступлениями артистов прозвучат видеоприветствия жителей Иркутской области родным, друзьям и знакомым, проживающим в Москве.

Запись таких приветствий каждый житель Приангарья мог присылать на адрес электронной почты irkutskayoblast.80let@yandex.ru. Сегодня акция «Передай привет Москве!» состоялась в областном центре. Участники, образовав живую цифру «80», проскандировали «Иркутск – Москва, мы вместе!». Затем выпустили в небо воздушные шары с символикой юбилея области. Далее индивидуальные приветствия записывались на видеокамеру. Помимо того, что 19 мая их услышат в столице России, соответствующие видеоролики появятся в социальных сетях.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Я помню! Я горжусь! Служу России!
Все новости категории

Спортивные новости
Полёты на колёсах
Одиннадцать на ковре
Бенефис Ильина
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Не время расслабляться
Помог соседу
С топором на родных
Все новости категории

Общество
Объявлен III Всероссийский конкурс «МедиаТЭК»
Флэш-моб на 80-летие Иркутской области
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (135)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru