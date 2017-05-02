Объявлен III Всероссийский конкурс «МедиаТЭК»

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области совместно с Министерством энергетики Российской Федерации приглашают региональные средства массовой информации, журналистов, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и администраций муниципальных образований принять участие в III Всероссийском конкурсе средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».
Основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения до населения информации о проектах развития ТЭК, продвижение проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, работников отрасли ЖКХ, нефтяников и газовиков.
Положение о конкурсе, правила оформления заявки и критерии оценки работ опубликованы на портале медиатэк.рф
и министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
По вопросам участия в конкурсе обращаться в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» по телефону (3952) 20-99-20, внутренние номера 110, 118 (Иванова Екатерина, Волкова Ирина).irkobl.ru