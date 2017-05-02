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Объявлен III Всероссийский конкурс «МедиаТЭК»


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Сегодня, 11:40
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Объявлен III Всероссийский конкурс «МедиаТЭК»
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области совместно с Министерством энергетики Российской Федерации приглашают региональные средства массовой информации, журналистов, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и администраций муниципальных образований принять участие в III Всероссийском конкурсе средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».

Основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения до населения информации о проектах развития ТЭК, продвижение проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, работников отрасли ЖКХ, нефтяников и газовиков.

Положение о конкурсе, правила оформления заявки и критерии оценки работ опубликованы на портале медиатэк.рф и министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» по телефону (3952) 20-99-20, внутренние номера 110, 118 (Иванова Екатерина, Волкова Ирина).

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