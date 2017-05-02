Фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске

Традиционно состоятся выступления идейного вдохновителя и художественного руководителя фестиваля – заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша, Губернаторского симфонического оркестра, а также Камерного хора под руководством Елены Бояркиной.На открытии фестиваля 24 мая прозвучит русская и зарубежная оперная классика – произведения Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Дж. Верди, Г. Доницетти, Дж. Пуччини. Выступит народная артистка России, солистка и художественный руководитель оперной труппы Красноярского театра оперы и балета, заведующая кафедрой сольного пения в Красноярской государственной академии музыки и театра Лариса Марзоева.В программе вечера камерной музыки 25 мая песни, романсы, баллады разных времен, эпох и стран: русские народные песни «Не велят Маше», «Волга-реченька глубока», романс П.И. Чайковского «Ночи безумные», песни И. Дунаевского и Г. Свиридова, бурятская народная песня, неаполитанские песни и многое другое.26 мая будет исполнена опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» на итальянском языке. В заключительном концерте 28 мая прозвучат популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов – «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта, «Сила судьбы» Дж. Верди, «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, «Пиковая дама» П.И. Чайковского и других.В рамках фестиваля «Дыхание Байкала» состоится отборочный тур одного из самых известных и престижных европейских конкурсов оперных вокалистов имени Ганса Габора «BELVEDERЕ», который проводится с 1982 года, Иркутск стал организатором одного из этапов прослушиваний с 2012 года. Это шанс заявить о себе на высоком профессиональном уровне для молодых исполнителей не только Приангарья, но и Китая, Монголии, Южной Кореи. Участниками финального тура в разных городах Европы становились иркутские артисты Гейрат Шабанов, Мария Тощева, Андрей Данилов, Василий Соколов. В 2017 году впервые финал состязания состоится в России – на сцене московского театра «Геликон-опера». Конкурсный отбор состоится в Иркутске 26 мая.