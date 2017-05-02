"Людям нужно внимание" - отметил Владимир Путин на совещании в Иркутске

Среди глав регионов России, приглашенных для участия в совещании были Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, временно исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. Руководителей муниципалитетов представляли мэр Саянска Олег Боровский, глава администрации Ишимского района Тюменская области Сергей Вотяков, мэр Киренского района Кирилл Свистелин, глава Зонского муниципального образования Аларского района Андрей Шепетя.Открывая совещание Владимир Путин отметил, что наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в конце апреля в Иркутской области и Республике Бурятия, где от огня пострадали шесть населенных пунктов, сгорели десятки жилых домов.– адресовал свои слова Владимир Путин собравшимся.Сергей Левченко сообщил, что наибольший ущерб был нанесен поселку Бубновка Киренского района. Там полностью сгорело 59 жилых домов объекты социально-культурой сферы, без крова остались 313 человек. Сейчас люди частично размещены в пунктах временного размещения, частично – у родственников, оказывается вся необходимая помощь. Жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. В настоящий момент осуществляются выплаты из федерального и областного бюджетов на выплату гражданам единовременной денежной помощи в связи с полной утратой жилья и имущества. Кроме того, во взаимодействии с Пенсионным фондом произведены досрочные выплаты пенсий и других социальных пособий. Решен вопрос с продолжением обучения детей в школах, принято решение в летний период отправить детей из семей погорельцев в оздоровительные лагеря.– обратился глава региона к Президенту.Вторым по объему нанесенного пожаром ущербу стала деревня Вершина Аларского района, там сгорели семь домов, без крова осталось 16 человек. Люди также обеспечены всем необходимым. Осуществлены выплаты денежных компенсаций из федерального и областного бюджетов. Сейчас идет работа по выделению пострадавшим жителям земельных участков. Кроме того, принято решение о выделении на каждую семью 125 кубометров леса для строительства жилья и по 25 кубов для возведения хозпостроек. Все затраты по заготовке древесины и пиломатериалов возьмет на себя министерство лесного комплекса Иркутской области.Также вся необходимая помощь оказывается погорельцам из Саянска, Зиминского, Заларинского районов и Черемхово.сообщил Сергей Левченко.Мэр Саянска Олег Боровский проинформировал президента о том, что в пострадавшем от пожара многоквартирном доме сейчас ведутся восстановительные работы. К ним привлечены местные управляющие компании и строительная компания.– рассказал Олег Боровский.О мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий огненной стихии, Рассказал временно исполняющий Главы Республики Бурятия Сергей Цыденов. Его коллега их Тюменской области Владимир Якушев остановился на ситуации с паводками. О проблемных вопросах в Республике Саха (Якутия) рассказал ее Глава Егор Борисов. Свои задачи перед регионами поставили присутствовавшие федеральные министры.Подводя итоги совещания, Владимир Путин сказал, что по всем прозвучавшим предложениям Правительству Российской Федерации и регионам будут даны соответствующие поручения.– завершил Президент.