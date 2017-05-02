"Людям нужно внимание" - отметил Владимир Путин на совещании в Иркутске

Президент России Владимир Путин провел в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В совещании приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, Министр финансов России Антон Силуанов, Министр транспорта РФ Максим Соколов, Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочные представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Среди глав регионов России, приглашенных для участия в совещании были Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, временно исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. Руководителей муниципалитетов представляли мэр Саянска Олег Боровский, глава администрации Ишимского района Тюменская области Сергей Вотяков, мэр Киренского района Кирилл Свистелин, глава Зонского муниципального образования Аларского района Андрей Шепетя.
Открывая совещание Владимир Путин отметил, что наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась в конце апреля в Иркутской области и Республике Бурятия, где от огня пострадали шесть населенных пунктов, сгорели десятки жилых домов.– Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений не допущена гибель людей. В ходе совещания надеюсь услышать ваши доклады, как организована работа по оказанию поддержки пострадавшим, включая временное размещение, медицинскую и материальную помощь,
– адресовал свои слова Владимир Путин собравшимся.
Сергей Левченко сообщил, что наибольший ущерб был нанесен поселку Бубновка Киренского района. Там полностью сгорело 59 жилых домов объекты социально-культурой сферы, без крова остались 313 человек. Сейчас люди частично размещены в пунктах временного размещения, частично – у родственников, оказывается вся необходимая помощь. Жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости. В настоящий момент осуществляются выплаты из федерального и областного бюджетов на выплату гражданам единовременной денежной помощи в связи с полной утратой жилья и имущества. Кроме того, во взаимодействии с Пенсионным фондом произведены досрочные выплаты пенсий и других социальных пособий. Решен вопрос с продолжением обучения детей в школах, принято решение в летний период отправить детей из семей погорельцев в оздоровительные лагеря.– В связи с тем, что большая часть поселка Бубновка уничтожена огнем, включая всю инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поручить Правительству Российской Федерации издать распоряжение о согласовании закрытия поселка Бубновка Киренского района Иркутской области, ликвидируемого на основании решения Правительства Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», а также предусмотреть на текущий финансовый год средства федерального бюджета в размере 190 миллионов рублей на достройку двух многоэтажных домов в рабочем поселке Алексеевск и городе Киренск для жителей, выезжающих из поселка Бубновка Киренского района Иркутской области,
– обратился глава региона к Президенту.
Вторым по объему нанесенного пожаром ущербу стала деревня Вершина Аларского района, там сгорели семь домов, без крова осталось 16 человек. Люди также обеспечены всем необходимым. Осуществлены выплаты денежных компенсаций из федерального и областного бюджетов. Сейчас идет работа по выделению пострадавшим жителям земельных участков. Кроме того, принято решение о выделении на каждую семью 125 кубометров леса для строительства жилья и по 25 кубов для возведения хозпостроек. Все затраты по заготовке древесины и пиломатериалов возьмет на себя министерство лесного комплекса Иркутской области.
Также вся необходимая помощь оказывается погорельцам из Саянска, Зиминского, Заларинского районов и Черемхово.
– Правительством Иркутской области в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 267 миллионов рублей для строительства либо приобретения жилья гражданам, потерявшим его в результате этой чрезвычайной ситуации. Сейчас продолжается сверка списков пострадавших, проверяется их право на получение жилья взамен уничтоженного –
сообщил Сергей Левченко.
Мэр Саянска Олег Боровский проинформировал президента о том, что в пострадавшем от пожара многоквартирном доме сейчас ведутся восстановительные работы. К ним привлечены местные управляющие компании и строительная компания.
- Инженерные сети все восстановлены, люди живут. Семь квартир, которые выгорели, начинаем ремонтировать. Кровля процентов на 60 стропильной системы уже выполнена, думаю, к концу текущего месяца мы крышу перекроем, а по квартирам поставлена максимальная задача – отремонтировать к середине июля,
– рассказал Олег Боровский.
О мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий огненной стихии, Рассказал временно исполняющий Главы Республики Бурятия Сергей Цыденов. Его коллега их Тюменской области Владимир Якушев остановился на ситуации с паводками. О проблемных вопросах в Республике Саха (Якутия) рассказал ее Глава Егор Борисов. Свои задачи перед регионами поставили присутствовавшие федеральные министры.
Подводя итоги совещания, Владимир Путин сказал, что по всем прозвучавшим предложениям Правительству Российской Федерации и регионам будут даны соответствующие поручения.– Все вы понимаете, что людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, с возникшими проблемами, потерявшим по сути дела все, оставшимся с детьми на руках, инвалидам, пожилым, им не на кого кроме вас надеяться. Поэтому я вас прошу самым внимательным образом к ним отнестись. Больше ничего не требуется, все остальное у нас с вами есть. Людям нужно внимание. Особо подчеркну: ни один человек не должен быть забыт,
– завершил Президент.irkobl.ru