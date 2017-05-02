В ожидании перемен

Новые правила землепользования и застройки могут быть приняты только в августе

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

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Напомним, что основных моментов народного «несогласия» было два. Первый касался микрорайона Строитель. Территория эта уже давно испытывает серьёзные трудности из-за того, что на бумаге практически не существует. Ни один из домов и участков не оформлен в собственность и вообще формально не может там находиться, потому что в предыдущем генеральном плане всё пространство микрорайона занимала санитарно-защитная зона цементного завода. То, что не попадало, считалось зоной рекреационной, следовательно, там тоже строить дома никак нельзя. В 2015 году генплан поменяли, и дома по крайней мере перестали находиться под угрозой сноса. Однако без «Правил» участки всё равно нельзя оформить в собственность. А без этого, естественно, все жители микрорайона чувствуют себя весьма неуютно. Тем более что представители администрации АГО предложили им не слишком понятный механизм: временно оформить участки как огороднические, потом обратиться в КУМИ с заявлением об изменении разрешенного вида строительства на арендуемом участке. Потом узаконить имеющееся строение. Если не получится обычным порядком – через суд. И уже после обращаться в КУМИ с заявлением о приватизации земельного участка для эксплуатации жилого дома, который уже находится в собственности.Ясное дело, что люди боятся такую сложную схему не потянуть. Почему нельзя просто решить, что теперь территория микрорайона предназначена для малоэтажного жилищного строительства и разрешить оформить уже имеющиеся жилые дома в собственность? Почему нельзя сразу же провести межевание микрорайона, как это сделано на территории всего остального города, чтобы чётко разграничить уже существующие земельные участки? Но в нашем государстве просто только галочки в избирательных бюллетенях ставить. А всё остальное делается такими окольными путями и с такой кучей документов, что, кажется, существует некий отдельный регламент, направленный на отбивание всякого желания что-то решать законным путём.Вторая проблемная зона – улица Ворошилова. Сложность в том, что начало своё улица берёт в микрорайоне Байкальск. Улица там довольно широкая и весьма оживлённая, ведь это кратчайший путь из города в микрорайоны, к улице Декабристов. Естественно, что дома от дороги отделяют заборы и палисадники, где многие стараются посадить если не деревья, то хотя бы кустарники, которые бы защищали от шума и даже летящих из-под колёс камней.И вдруг оказывается, что красная линия проходит не вдоль заборов, как это логично было бы предположить, а прямо по отмосткам домов! То есть заборы и палисадники оказываются вне закона, их необходимо срочно убрать. Потому что строить за красной линией (условный термин, определяющий границу городских сервитутов, то есть, например, зону жилой застройки от зоны дороги общего назначения) можно только по особому разрешению и после проведения публичных слушаний.Каким образом участки, организованные много лет назад могли стать незаконными? Кстати, большинство из них так до сих пор и не оформили свои дома в собственность. Более того, теперь жители улиц Ворошилова и Заводской оказались ещё и нарушителями, злостными захватчиками муниципальных земель, за что Росреестр их постоянно и методично штрафует. Ситуацию иначе как бредом не назовёшь!