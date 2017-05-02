Что будет?

16 МАЯ, ВТОРНИК

17 МАЯ, СРЕДА

18 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

11.00 – семинар для предпринимателей «Налоговое планирование», центральная библиотека (17 мрн, дом 4), справки по тел.: 68-63-42, 8-902-176-87-62,8-902-512-36-92.10.00 – семинар для тех, кто хочет научиться писать социальный проект, клуб «Альбатрос» (17 мрн, дом 20), вход свободный, заявки по тел. 8-904-1212-377.18.00 – презентация книги иркутской писательницы Раисы ЛОБАЦКОЙ «Дамский преферанс», библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.10.00 (18, 19 мая) – первенство АГО по плаванию, бассейн «Ангара».10.00 (18-21 мая) - открытый междугородный турнир по футболу среди юношей 2006-2007 г.р., посвященный памяти ангарского футболиста Владимира ПОКОНИНА, стадион «Ангара».10.00 – бесплатный семинар ИФНС для предпринимателей, 7а мрн, дом 34, актовый зал ИФНС, тел. 69-12-03.14.00 – ярмарка вакансий, центр занятости (ул. Ворошилова, 65).16.00 – встреча с журналисткой из г. Байкальска Светланой ВОЛГИНОЙ, автором книги «Эхо Чечни», написанной после поездки в Чечню в 95-96 годах, библиотека на пл. Ленина, вход свободный.