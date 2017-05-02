«Милосердие» победило

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Проверить свои знания по истории медицины, родного лечебного учреждения, города и области решились сотрудницы лаборатории, поликлиники, хирургического и терапевтического корпусов. Вопросы, как и в телевизионной викторине, были разной степени сложности: и на знания, и на эрудицию, и на логику. Не всем сестричкам они оказались по зубам. Уж с этим заведующий отделением УЗИ Игорь ЛЕЛЮК, который организовал и проводил конкурс, постарался.Удивило, что затруднение вызвал вопрос, на который сейчас, пожалуй, может ответить любой школьник: кто из губернаторов Иркутской области – выходец из Ангарска? Зато без раздумий сказали, что прославленный хирург ПИРОГОВ вместо ваты, которой в его время еще не было, на операциях использовал мох.