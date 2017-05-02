В очередь!

Мы заметили одну интересную закономерность. Наш подписчик – птица стайная, обычно по одному не прилетает, зовёшь их за подарками, зовёшь, не появляются. А потом вдруг раз, и стройным косяком друг за другом явятся. Иногда даже в очереди сидят.



Вот и сейчас вы у нас накопились. Мы уже в третий раз зовём 3500-го подписчика – ВОРОНЦОВУ (12а мрн, дом № 15), второй раз – 4000-го – ПУШНИЦУ М.В. (Юго-Восточный, 6 квартал, дом № 7). И пришла очередь пригласить 4500-го подписчика – КАВЕРИНУ (18 мрн, дом № 19).



Приходите за подарками, они вас ждут! Возьмите с собой паспорт, квитанцию и вашу любимую фотографию.

