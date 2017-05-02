Военные старты

В минувшую пятницу в Иркутске, на острове Юность, было тесно от людей в форме и с оружием. Гуляющие по бульвару Гагарина иркутяне видели, как они бегали с зелеными ящиками, носили на руках своих коллег. А затем и вовсе устроили силовые спарринги и стрельбу.
Новинкой сезона был штурм острова с воды.
фото предоставлено ангарским ОМОНом
- Стреляли холостыми патронами, а поединки были условными, – рассказывает нашей газете старший инспектор ангарского ОМОНа Елена БУТУЕВА. – Традиционно раз в году все спецподразделения области собираются на силовую эстафету, посвященную памяти иркутского спецназовца Алексея РЫБАКА, Героя России, погибшего при ликвидации террористов.
Конкуренция была серьезная, и никто не хотел уступать. Тем не менее ангарский спецназ смог завоевать серебро. На следующий день омоновцы решили взять золото на городской эстафете «Я бегу. Ангарск». Но тут их обошли гражданские соперники. Тем не менее, по словам командира отряда Юрия КУЗЬМИНА, кого надо, они догонят при любых условиях.