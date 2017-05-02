Военные старты

фото предоставлено ангарским ОМОНом



Игорь КАРИН

– рассказывает нашей газете старший инспектор ангарского ОМОНа Елена БУТУЕВА. –Конкуренция была серьезная, и никто не хотел уступать. Тем не менее ангарский спецназ смог завоевать серебро. На следующий день омоновцы решили взять золото на городской эстафете «Я бегу. Ангарск». Но тут их обошли гражданские соперники. Тем не менее, по словам командира отряда Юрия КУЗЬМИНА, кого надо, они догонят при любых условиях.