КОРОЛЬ ТАНЦА

Лучше всех в Ангарске танцуют мужчины

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Целый месяц они занимались постановкой танцев (по три часа каждый день!), мастер-классами, фотосессиями, снимали видеовизитки. В общем, были заняты под завязку. Так что в воскресенье зрители и болельщики – а в основном в зале были именно группы поддержки – увидели уже яркое и красочное шоу. И только жюри предстояло сделать нелёгкий выбор.В первую очередь поражало количество танцующих ангарчан. Повторюсь: в зале сидели друзья-товарищи, а значит, коллеги. Я, конечно, знала, что в нашем городе уйма творческих коллективов. Но одно дело знать, а другое – видеть их, собравшихся в одном зале. Кто там говорил, что молодёжь нынче «не та»? Всё с молодёжью нормально! Красивые, спортивные, раскованные. Это было видно в перерывах между номерами, когда ведущие устраивали небольшие конкурсы для зрителей. Хотя бы потому, что не пришлось тащить кого-то на сцену силой или долго уговаривать.Сами участники в это время безумно нервничали за кулисами. Они признались: переживают не только за себя, но и за противников. Потому что за месяц подготовки успели подружиться. Заметим: среди участников большинство, то есть восемь человек, – юноши! Причём танцевальные стили у них совершенно разные. Так что ещё один миф, что мужчины совсем танцевать разучились, был развеян по ветру.Вообще в течение всего конкурса мне казалось, что сцена для такого мероприятия слишком мала. Другое дело, что эта и так самая большая в нашем городе. Наверное, потому что большинство участников, даже в сольном танце, масштабы провинциального Дворца культуры переросли, им надо на площадки побольше. Так хочется верить, что не все они отправятся на их поиски в другие города…