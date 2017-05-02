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КОРОЛЬ ТАНЦА


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Сегодня, 14:09
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Лучше всех в Ангарске танцуют мужчины

14 мая в ДК «Нефтехимик» впервые прошёл конкурс «Танцор года». На самом деле это был финал, а сам конкурс длился дольше месяца. Сначала собрали всех желающих принять участие, таких оказалось более ста человек. Провели кастинг. Осталось тридцать. Из них в финал вышла только половина, то есть 15 человек.

КОРОЛЬ ТАНЦА
Победитель Никита ШАРДАКОВ в роли горного короля.

Целый месяц они занимались постановкой танцев (по три часа каждый день!), мастер-классами, фотосессиями, снимали видеовизитки. В общем, были заняты под завязку. Так что в воскресенье зрители и болельщики – а в основном в зале были именно группы поддержки – увидели уже яркое и красочное шоу. И только жюри предстояло сделать нелёгкий выбор.

В первую очередь поражало количество танцующих ангарчан. Повторюсь: в зале сидели друзья-товарищи, а значит, коллеги. Я, конечно, знала, что в нашем городе уйма творческих коллективов. Но одно дело знать, а другое – видеть их, собравшихся в одном зале. Кто там говорил, что молодёжь нынче «не та»? Всё с молодёжью нормально! Красивые, спортивные, раскованные. Это было видно в перерывах между номерами, когда ведущие устраивали небольшие конкурсы для зрителей. Хотя бы потому, что не пришлось тащить кого-то на сцену силой или долго уговаривать.

КОРОЛЬ ТАНЦА
Три призёра (слева направо): Кирилл ВИНОГРАДОВ, Михаил ЛИХУНОВ и Никита ШАРДАКОВ.

Сами участники в это время безумно нервничали за кулисами. Они признались: переживают не только за себя, но и за противников. Потому что за месяц подготовки успели подружиться. Заметим: среди участников большинство, то есть восемь человек, – юноши! Причём танцевальные стили у них совершенно разные. Так что ещё один миф, что мужчины совсем танцевать разучились, был развеян по ветру.

Вообще в течение всего конкурса мне казалось, что сцена для такого мероприятия слишком мала. Другое дело, что эта и так самая большая в нашем городе. Наверное, потому что большинство участников, даже в сольном танце, масштабы провинциального Дворца культуры переросли, им надо на площадки побольше. Так хочется верить, что не все они отправятся на их поиски в другие города…

КОРОЛЬ ТАНЦА
Евгений БАКШЕЕВ на сцене не уместился, танец в уличном стиле требует свободы.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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