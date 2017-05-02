20 мая пройдет акция «Ночь музеев – 2017»

В Иркутском областном краеведческом музее состоится сразу несколько программ. В отделе природы все желающие смогут попробовать себя в роли палеонтологов, раскопать останки доисторических животных, обитавших на территории Иркутской области более ста тысяч лет назад. Для детей состоится мини-спектакль «Динозавр-шоу». Также гости встретятся с «безумным» ученым, который познакомит с биологией и экологией насекомых на примере тараканов разных видов (американского, гигантского лесного таракана, костериканского и мадагаскарского шипящего). В отделе истории посетителям предложат разобраться в детективной истории. В музее В.Г. Распутина будут читать отрывки из книг автора «Деньги для Марии», «Сибирь, Сибирь…», «Прощание с Матерой», «Последний срок», гости увидят литературно-художественную композицию по произведению «Живи и помни» в исполнении студентов Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Во дворе музея все желающие смогут поиграть в игры времен детства Валентина Григорьевича. В течение вечера будет работать фото-зона.В Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачёва пройдет «Эконочь музеев» под знаком Года экологии. Там состоится демонстрация коллекций одежды и украшений из натуральных материалов от иркутских дизайнеров. Флористы создадут композиции из цветов и разыграют их в лотерею. В течение вечера будет действовать акция «Принеси пользу – принеси батарейку». Пять использованных батареек обменяют на билет в музей.В галерее сибирского искусства состоится экскурсия по выставке плаката «Берега-реки» и мастер-класс по плакату в технике штампа от художника Алексея Рютина, покажут фильмы-участники международного кинофестиваля «Человек и природа». В музейном атриуме, расположенном во внутреннем дворе галереи сибирского искусства состоится выставка современного искусства.Музей декабристов приглашает на культурную акцию «Ностальгия по настоящему». В программе: финальный концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты!», концертно-игровая программа, работа танцевальной площадки, выступление ВИА, музыка 1960–1970-х годов, мастер-класс по танцам 1960-х годов. На протяжении вечера будут работать аттракционы, кафе «Ветерок», ретрофотосалон, волейбольная площадка, рынок, где можно будет купить семечки, леденцы на палочке, сувениры в стиле СССР, расписные пряники, шары, газировку. Порядок во время мероприятия обеспечат дружинники.Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» приглашает иркутян и гостей города принять участие в квест-игре «Тайны неизведанной тропы». Также запланированы сказочные посиделки у Бабы-Яги, фотосалон, мастер-классы по гончарному ремеслу и кузнечному делу.Подробности проведения акции, полные программы, время и место их проведения можно уточнить на сайтах музеев.