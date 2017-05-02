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Праздник 80-летия Иркутской области отметят в Москве


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Сегодня, 12:03
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Праздник 80-летия Иркутской области отметят в Москве

260 артистов из Иркутской области отправились сегодня в Москву. Они будут участвовать в большом концерте, который приурочен к празднованию 80-летия региона. Он пройдёт 19 мая в столичном парке имени Горького и продлится 10 часов. Участие в программе примут 320 артистов и народных мастеров из 20 муниципальных образований Иркутской области.

- Праздники, приуроченные к юбилею основания, в Москве проводят многие регионы страны. Презентовать область и показывать уровень её развития таким образом давно стало доброй традицией. Иркутская область в столице никогда таких масштабных торжеств не проводила, поэтому мы готовились очень основательно, пригласили лучшие коллективы из городов и посёлков региона. Далеко не все из них бывали с гастролями в столице, хотя они имеют высокий профессиональный уровень. Для них это уникальная возможность представить своё творчество московским зрителям. Проезд и проживание полностью оплачены, - сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Концерт под названием «С юбилеем, область Иркутская!» будет отражать историю и становление региона: бурятские поселения, освоение Сибири, приезд декабристов, участие сибиряков в Великой Отечественной войне, великие стройки, современный этап. Для участия в концерте подобраны коллективы, которые входят в эту концепцию.

Сегодня тремя авиарейсами отправилась самая большая группа участников концерта. Это актёры Драматического театра им. Охлопкова, Музыкального театра им. Загурского, Иркутского городского театра народной драмы, солисты областной филармонии, государственный ансамбль «Степные напевы», хореографические коллективы «Ангара» (Иркутск) и «Байгал» (Нукутский район), народный вокальный украинский коллектив «Калына» (Зиминский район), народная вокальная группа «Мираж» (Залари), казачий народный ансамбль «Ермаковы лебеди» (Иркутск), фолк-группа «Зарев Цвет» (Иркутск), народный вокальный ансамбль «Сибирский стиль» (Белореченский), народный ансамбль «Красная горка» (Иркутск), школа современной хореографии «Шаги» (Иркутск), а также студенты и преподаватели Иркутского областного колледжа культуры, представители национальных культурных центров коренных народов Прибайкалья. Перед отъездом в здании аэропорта они устроили небольшой импровизированный концерт.

Народные мастера, которые проведут мастер-классы под открытым небом и творческие встречи в парке имени Горького, выехали в Москву в понедельник. Уже отправлены планшетная фотовыставка «Иркутской области – 80» и экспонаты выставки декоративно-прикладного искусства «Земля Иркутская. Сибирь мастеровая», стенды с презентацией экономического развития Иркутской области. В рамках празднования юбилея области 15 крупнейших предприятий региона проведут презентацию ключевых проектов. Это АО «Фармасинтез», ПАО «Корпорация «Иркут», ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Высочайший», ПАО «Полюс», Иркутский национальный исследовательский технический университет и другие. Одним из элементов программы станут видеоприветы, которые записали жители региона.

irkobl.ru
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