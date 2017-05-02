«Рецепт безопасности» от ангарских полицейских

Ангарская полиция отмечает, что «телефонные» мошенники в большинстве случаев используют схожие схемы. Гражданину на сотовый телефон приходит СМС-сообщение:К этому прилагался номер телефона, по которому необходимо обратиться, чтобы решить проблему. На звонок, как правило, отвечает злоумышленник и сообщает, что для разблокирования «кредитки» их обладатель должен дойти до банкомата, вставить туда карточку и произвести несколько нехитрых манипуляций. Послушно выполнив инструкции, беспечный гражданин обнаруживает, что его средства исчезли со счета.Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области разработали памятку для граждан по профилактике такого рода преступлений. Ангарские полицейские размещают напоминание в общественном транспорте, местах массового скопления граждан, в супермаркетах, больницах и во всех учебных заведениях. Чаще всего на удочку мошенников попадаются люди пожилого возраста. При раздаче листовок полицейские в первую очередь проводят беседы именно с пенсионерами. Сотрудники полиции дают советы и инструкции - как вести себя, оказавшись один на один с преступником, а также рассказывают о классических приемах, которыми пользуются сами мошенники.Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно следовать всего нескольким несложным советам: