«Рецепт безопасности» от ангарских полицейских

В ближайшее время в медицинских учреждениях, общественном транспорте и местах массового скопления граждан будут расклеены листовки с несложными рекомендациями в рамках акции «Рецепт безопасности»
Ангарская полиция отмечает, что «телефонные» мошенники в большинстве случаев используют схожие схемы. Гражданину на сотовый телефон приходит СМС-сообщение: «Ваша банковская карта заблокирована».
К этому прилагался номер телефона, по которому необходимо обратиться, чтобы решить проблему. На звонок, как правило, отвечает злоумышленник и сообщает, что для разблокирования «кредитки» их обладатель должен дойти до банкомата, вставить туда карточку и произвести несколько нехитрых манипуляций. Послушно выполнив инструкции, беспечный гражданин обнаруживает, что его средства исчезли со счета.
Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области разработали памятку для граждан по профилактике такого рода преступлений. Ангарские полицейские размещают напоминание в общественном транспорте, местах массового скопления граждан, в супермаркетах, больницах и во всех учебных заведениях. Чаще всего на удочку мошенников попадаются люди пожилого возраста. При раздаче листовок полицейские в первую очередь проводят беседы именно с пенсионерами. Сотрудники полиции дают советы и инструкции - как вести себя, оказавшись один на один с преступником, а также рассказывают о классических приемах, которыми пользуются сами мошенники.
Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно следовать всего нескольким несложным советам:- игнорировать (а лучше сразу после получения удалять) сомнительные СМС с сообщениями о выигрыше приза, блокировке банковских карт, зачислении денежных средств на ваш счет. Ни в коем случае не отвечать на такие послания и не перезванивать по указанным телефонным номерам;
- при получении звонков и сообщений вроде «Мама, я попал в ДТП, срочно нужны деньги!» незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 02 или 102, далее следовать инструкциям дежурного офицера;
-ни при каких обстоятельствах не называть незнакомцам (даже если те представляются банковскими служащими) номер своей банковской карты, персональные данные владельца, защитный код (три цифры на обороте) и срок действия карты;
- избегать предоплаты покупок в сети Интернет, особенно у незнакомых людей и в непроверенных магазинах;
- не передавать банковскую карту посторонним (например, официанту в ресторане или продавцу в магазине) для совершения денежных расчетов – злоумышленник может быстро изготовить дубликат «кредитки» или просто переписать ее данные.Пресс-служба УМВД России по АГО